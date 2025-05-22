Знятий з військового обліку - коли проходити ВЛК

Державний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Навіть тому громадянину, який був знятий з військового обліку, доведеться пройти повторну військово-лікарську комісію. Але, як зазначають юристи, у цій ситуації усе залежить від того, що саме вказано у нього в застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Що вказано у "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який був знятий з військового обліку.

Чоловік поцікавився, чи потрібно проходити йому повторну військово-лікарську комісію.

Юрист Владислав Дерій зазначив у відповіді, що усе в цій ситуації залежить від того, які дані вказані у громадянина в застосунку "Резерв+".

"Якщо у Вас в "Резерв+" також вказано, що Ви є обмежено придатним, то Ви зобов'язані пройти ВЛК до 5 червня", — наголосив юрист.

Знятий з обліку відмовився від повторної ВЛК — що на нього чекає

Владислав Дерій додав, що навіть знятого з військового обліку у випадку відмови від повторної ВЛК у такій ситуації можуть оштрафувати чи навіть оголосити у розшук.

"За непроходження ВЛК Вас спробують притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 КУпАП (штраф від 17 тис. грн, але у певних випадках його можна зменшити до 8500 грн). Крім того, Вас можуть внести в базу Нацполіції та оголосити в адміністративний розшук (про це буде вказано в "Резерв+")", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи повинні оновлювати військово-облікові дані громадяни, зняті з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, що взагалі означає статус "знятий з військового обліку".