Обновление военно-учетных данных, что делать снятым ранее с учета

В ТЦК при обновлении военно-учетных данных. Фото: facebook.com.ztotck

После изменений в военное законодательство на военный учет вернули всех граждан мужского пола, даже тех, кого раньше сняли с военного учета. Все они должны пройти процедуру обновления военно-учетных данных через ТЦК, ЦПАУ или "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Снятых с военного учета вернули

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, связанный с введенным с 24 февраля 2022 года военным положением.

Даже те граждане мужского пола, которые согласно предыдущим законам были сняты с военного учета — должны пройти процедуру обновления военно-учетных данных, поскольку они считаются восстановленными на учете.

Где обновить данные

Обновить свои данные бывшие снятые с военного учета могут разными способами — государство предоставляет следующие возможности.

"Можете обновить свои персональные данные в ЦПАУ", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, что часть военнообязанных граждан Украины может быть снята с военного учета по разным причинам. Это, в частности, решение ВВК о непригодности человека к военной службе, достижении предельного возраста пребывания в запасе или приговора к лишению свободы за тяжкие преступления.

Добавим, что согласно новому закону о мобилизации стать на военный учет и обновить военно-учетные данные должны не только военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, но и определенные категории женщин.