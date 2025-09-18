Відео
Головна Мобілізація Зняття відстрочки після відрахування з вишу — нюанси

Зняття відстрочки після відрахування з вишу — нюанси

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 20:00
Відстрочка від мобілізації - коли анулюється відстрочка після відрахування студента
Написання заявки про відстрочку від мобілізації. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП

Якщо студент був відрахований з вишу, відстрочку з нього мають зняти до наступного продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Але, якщо самому громадянину потрібно зробити це швидше, він може звернутися до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Ярослав Турчин.

Читайте також:

Коли закінчується відстрочка у колишнього студента

До юристів звернувся громадянин, який відрахувався із університету. Чоловік поцікавився, чому з нього не знімають відстрочку, хоч він уже не є студентом.

Громадянин також запитав, як йому зняти відстрочку, бо на роботі він може бути заброньований, але поки діє відстрочка, зробити це неможливо.

"Якщо Ви відрахувалися після 7 серпня 2025 року, то відстрочка пропаде автоматично лише після 5 листопада 2025 року, коли вчергове реєстр Оберіг звернеться до ЄДЕБО для перевірки даних або надана на 3 місяці відстрочка втратить свою дію", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Ярослав Турчин.

Він підкреслив, що заклад освіти, звісно, зобов’язаний повідомити ТЦК, але обробка інформації, як правило, йде дуже повільно.

Як прискорити анулювання відстрочки

Турчин пояснив, як ексстудент може пришвидшити зняття з себе відстрочки.

"Щоб відстрочку зняли раніше 3-х місячного строку дії воєнного стану, треба повідомити ТЦК про обставини втрати права на відстрочку", — наголосив адвокат.

Але у такому випадку, визнав Ярослав Турчин, можна отримати у відповідь повістку і за неявку — розшук, який перешкодить бронюванню.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які студенти втратять відстрочку восени.

Додамо, ми повідомляли про те, які два види документів потрібні студентам для оформлення відстрочки.

студенти воєнний стан мобілізація бронювання відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
