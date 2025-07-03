Оперативный резерв - основания для снятия с ОР

Украинские резервисты. Фото: "Новинарня"

Гражданин, состоящий на воинском учете в оперативном резерве, может быть исключен из резерва по нескольким причинам. Это может быть как состояние здоровья или возраст, так и обвинительный приговор суда.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Оперативный резерв и исключение из резерва

Гражданин, который был зачислен в оперативный резерв после завершения срочной службы или по какому-то другому основанию, может быть исключен из резерва.

Это может произойти, в частности, по состоянию здоровья, возрасту или по семейным обстоятельствам.

Также из военного резерва исключают, если гражданин был приговорен к лишению, ограничению свободы или иного уголовного, административного или гражданско-правового наказания.

Причины, когда гражданина исключают из оперативного резерва

Если после указа Президента об объявлении мобилизации место пребывания резервиста не может быть установлено в течение 60 дней, его также исключают из списков оперативного резерва.

Также из оперативного резерва исключают в случаях:

выезда за пределы Украины на срок более трех месяцев;

прекращения гражданства Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, когда зачисление в оперативный резерв первой очереди является незаконным.

Добавим, мы сообщали о том, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.