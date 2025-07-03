Оперативный резерв - основания для снятия с ОР

Снятие с оперативного резерва — весь список оснований
Гражданин, состоящий на воинском учете в оперативном резерве, может быть исключен из резерва по нескольким причинам. Это может быть как состояние здоровья или возраст, так и обвинительный приговор суда.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Оперативный резерв и исключение из резерва
Гражданин, который был зачислен в оперативный резерв после завершения срочной службы или по какому-то другому основанию, может быть исключен из резерва.
Это может произойти, в частности, по состоянию здоровья, возрасту или по семейным обстоятельствам.
Также из военного резерва исключают, если гражданин был приговорен к лишению, ограничению свободы или иного уголовного, административного или гражданско-правового наказания.
Причины, когда гражданина исключают из оперативного резерва
Если после указа Президента об объявлении мобилизации место пребывания резервиста не может быть установлено в течение 60 дней, его также исключают из списков оперативного резерва.
Также из оперативного резерва исключают в случаях:
- выезда за пределы Украины на срок более трех месяцев;
- прекращения гражданства Украины.
Напомним, мы ранее писали о том, когда зачисление в оперативный резерв первой очереди является незаконным.
Добавим, мы сообщали о том, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.
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