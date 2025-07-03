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Головна Мобілізація Зняття з оперативного резерву — увесь список підстав

Зняття з оперативного резерву — увесь список підстав

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 12:20
Оперативний резерв — підстави для зняття з ОР
Українські резервісти. Фото: "Новинарня"

Громадянин, який перебуває на військовому обліку у оперативному резерві, може бути виключений з резерву з кількох причин. Це може бути як стан здоров’я чи вік, так і обвинувальний вирок суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оперативний резерв та виключення з резерву

Громадянин, який був зарахований до оперативного резерву після завершення строкової служби чи з якоїсь іншої підстави, може бути виключений з резерву.

Це може статися, зокрема, за станом здоров’я, віком чи через сімейні обставини.

Також із військового резерву виключають, якщо громадянин був засуджений до позбавлення, обмеження волі чи іншого кримінального, адміністративного чи цивільно-правового покарання.

Причини, коли громадянина виключають з оперативного резерву

Якщо після указу Президента про оголошення мобілізації місце перебування резервіста не може бути встановлене протягом 60 днів, його також виключають зі списків оперативного резерву.

Також із оперативного резерву виключають у випадках:

  • виїзду за межі України на строк більше трьох місяців;
  • припинення громадянства України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли зарахування в оперативний резерв першої черги є незаконним.

Додамо, ми повідомляли про те, чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву.

суд громадянство військовий облік мобілізація резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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