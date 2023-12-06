Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Снижение призывного возраста в Украине — когда начнут мобилизовать с 25 лет arrow

Снижение призывного возраста в Украине — когда начнут мобилизовать с 25 лет

6 декабря 2023 18:44
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Когда начнут мобилизовать мужчин с 25 лет — украинцам ответили
128 горно-штурмовая бригада вернулась на Закарпатье, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Во время всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине уже второй год, призыву в ряды ВСУ подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако значительная часть лиц от 18 до 27 лет не считаются военнообязанными, ведь они не проходили военную срочную службу и не имеют соответствующей подготовки. Таких граждан могут мобилизовать только при их добровольном согласии. Однако вскоре могут произойти важные изменения.

О чем именно идет речь и будет ли снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, рассказал представитель президента в Верховной Раде Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

 

Снижение призывного возраста в Украине - когда начнут мобилизовать с 25 лет
Представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Так, по его словам, в настоящее время народные депутаты продолжают работать над новым законопроектом по мобилизации. Если в ближайшие дни они успеют урегулировать ключевые вопросы, его могут принять в первом чтении уже на этой неделе.

При этом он отметил, что в самом законе вопроса об изменениях по призывному возрасту нет, ведь там будут:

  • вопросы по вручению повестки;
  • по отсрочке от мобилизации;
  • по правам военнообязанных лиц.

Относительно призыва лиц от 18 до 27 лет Вениславский сказал следующее:

"Напомню, сейчас на военную службу по мобилизации могут быть призваны лица, прошедшие срочную военную службу, то есть имеющие военный опыт и подготовку".

При этом чиновник подчеркнул, что для мужчин, не имеющих военной подготовки призыв действует исключительно с 27 лет.

Однако если президент подпишет принятый ранее закон №9281, который уменьшает предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, тогда будут призывать в армию с 25 лет.

Напомним, мы писали, как снижение призывного возраста повлияет на ход войны в Украине.

Ранее военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году.

Также экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, как привлечь на фронт больше подготовленных украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме