Когда начнут мобилизовать мужчин с 25 лет — украинцам ответили

128 горно-штурмовая бригада вернулась на Закарпатье, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Во время всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине уже второй год, призыву в ряды ВСУ подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако значительная часть лиц от 18 до 27 лет не считаются военнообязанными, ведь они не проходили военную срочную службу и не имеют соответствующей подготовки. Таких граждан могут мобилизовать только при их добровольном согласии. Однако вскоре могут произойти важные изменения.

О чем именно идет речь и будет ли снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, рассказал представитель президента в Верховной Раде Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

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Представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Так, по его словам, в настоящее время народные депутаты продолжают работать над новым законопроектом по мобилизации. Если в ближайшие дни они успеют урегулировать ключевые вопросы, его могут принять в первом чтении уже на этой неделе.

При этом он отметил, что в самом законе вопроса об изменениях по призывному возрасту нет, ведь там будут:

вопросы по вручению повестки;

по отсрочке от мобилизации;

по правам военнообязанных лиц.

Относительно призыва лиц от 18 до 27 лет Вениславский сказал следующее:

"Напомню, сейчас на военную службу по мобилизации могут быть призваны лица, прошедшие срочную военную службу, то есть имеющие военный опыт и подготовку".

При этом чиновник подчеркнул, что для мужчин, не имеющих военной подготовки призыв действует исключительно с 27 лет.

Однако если президент подпишет принятый ранее закон №9281, который уменьшает предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, тогда будут призывать в армию с 25 лет.

Напомним, мы писали, как снижение призывного возраста повлияет на ход войны в Украине.

Ранее военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году.

Также экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, как привлечь на фронт больше подготовленных украинцев.