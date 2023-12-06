Когда начнут мобилизовать мужчин с 25 лет — украинцам ответили

Снижение призывного возраста в Украине — когда начнут мобилизовать с 25 лет
Во время всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине уже второй год, призыву в ряды ВСУ подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако значительная часть лиц от 18 до 27 лет не считаются военнообязанными, ведь они не проходили военную срочную службу и не имеют соответствующей подготовки. Таких граждан могут мобилизовать только при их добровольном согласии. Однако вскоре могут произойти важные изменения.
О чем именно идет речь и будет ли снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, рассказал представитель президента в Верховной Раде Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.
Так, по его словам, в настоящее время народные депутаты продолжают работать над новым законопроектом по мобилизации. Если в ближайшие дни они успеют урегулировать ключевые вопросы, его могут принять в первом чтении уже на этой неделе.
При этом он отметил, что в самом законе вопроса об изменениях по призывному возрасту нет, ведь там будут:
- вопросы по вручению повестки;
- по отсрочке от мобилизации;
- по правам военнообязанных лиц.
Относительно призыва лиц от 18 до 27 лет Вениславский сказал следующее:
"Напомню, сейчас на военную службу по мобилизации могут быть призваны лица, прошедшие срочную военную службу, то есть имеющие военный опыт и подготовку".
При этом чиновник подчеркнул, что для мужчин, не имеющих военной подготовки призыв действует исключительно с 27 лет.
Однако если президент подпишет принятый ранее закон №9281, который уменьшает предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, тогда будут призывать в армию с 25 лет.
Напомним, мы писали, как снижение призывного возраста повлияет на ход войны в Украине.
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