Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья в июле 2024 — кто и как может это сделать

Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП

В Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессорская россия. Тысячи украинских военнослужащих защищают страну от оккупантов, не жалея своих сил и рискуя жизнью. Это, конечно, не проходит бесследно для здоровья как для физического, так и для психологического. Поэтому законодательство предусматривает, что определенные категории военных могут уволиться из службы из-за состояния здоровья.

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Кто может быть уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья

Так, стоит заметить, что увольнение со службы по состоянию здоровья предусматривает Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Состояние здоровья военного может быть основанием для увольнения с военной службы в двух условиях, которые определяет военно-врачебная комиссия после осмотра военнослужащего. Вывод ВЛК является поводом для увольнения, если установлено:

непригодность к военной службе с исключением из военного учета;

непригодность к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

ВЛК руководствуется Расписанием болезней, содержащихся в приказе Минобороны№402 . Увольнение возможно, если болезнь подпадает под пункт а) в Расписании болезней.

В случае выявления тяжелых заболеваний у военных, на ВЛК могут назначать лечение с обследованием через установленное время. В военный, имеющий тяжелую болезнь, отправленный на лечение с дообследованием имеет право на увольнение по состоянию здоровья. После дообследования ВЛК сможет принять решение о возвращении в службу или увольнении с исключением из учета.

Украинский военный на приеме у врача. Фото: Armyinform

Как уволиться с военной службы из-за состояния здоровья — порядок действий

Процедура увольнения следующая:

Представить рапорт об увольнении по состоянию здоровья непосредственному командиру. В заявлении должны быть указаны имеющиеся проблемы со здоровьем, а также просьба выдать направление на прохождение ВЛК для установления непригодности военной службы. По возможности в рапорт нужно добавить документы, подтверждающие наличие проблем со здоровьем (выписку из больницы, медицинскую карту и т.п.). Получить направление на прохождение ВЛК. Пройти ВЛК и получить заключение о непригодности по состоянию здоровья. Если в период оформления увольнения по состоянию здоровья вы по состоянию здоровья не в состоянии выполнять свои служебные обязанности, ВЛК может выдать постановление об освобождении от исполнения служебных обязанностей сроком до 30 календарных дней. ВЛК присылает заключение по результатам проведения медицинского осмотра в/в. Служба персонала в/ч оформляет необходимые документы и направляет их должностному лицу, уполномоченному принимать решение об увольнении по состоянию здоровья (командир бригады или полка). Принимается приказ об увольнении, он объявляется командиром в/ч. Лицо сдает должность, его изымают из списков личного состава в/ч. В 5-дневный срок необходимо прибыть в ТЦК и СП по выбранному месту жительства для взятия на военный учет.

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