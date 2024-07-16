Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья в июле 2024 — кто и как может это сделать

Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья в июле — что необходимо знать военным
В Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессорская россия. Тысячи украинских военнослужащих защищают страну от оккупантов, не жалея своих сил и рискуя жизнью. Это, конечно, не проходит бесследно для здоровья как для физического, так и для психологического. Поэтому законодательство предусматривает, что определенные категории военных могут уволиться из службы из-за состояния здоровья.
Кто именно из военнослужащих ВСУ имеет право уволиться с военной службы по состоянию здоровья в июле 2024 года и как это можно сделать, пишет адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".
Кто может быть уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья
Так, стоит заметить, что увольнение со службы по состоянию здоровья предусматривает Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Состояние здоровья военного может быть основанием для увольнения с военной службы в двух условиях, которые определяет военно-врачебная комиссия после осмотра военнослужащего. Вывод ВЛК является поводом для увольнения, если установлено:
- непригодность к военной службе с исключением из военного учета;
- непригодность к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.
ВЛК руководствуется Расписанием болезней, содержащихся в приказе Минобороны№402 . Увольнение возможно, если болезнь подпадает под пункт а) в Расписании болезней.
В случае выявления тяжелых заболеваний у военных, на ВЛК могут назначать лечение с обследованием через установленное время. В военный, имеющий тяжелую болезнь, отправленный на лечение с дообследованием имеет право на увольнение по состоянию здоровья. После дообследования ВЛК сможет принять решение о возвращении в службу или увольнении с исключением из учета.
Как уволиться с военной службы из-за состояния здоровья — порядок действий
Процедура увольнения следующая:
- Представить рапорт об увольнении по состоянию здоровья непосредственному командиру. В заявлении должны быть указаны имеющиеся проблемы со здоровьем, а также просьба выдать направление на прохождение ВЛК для установления непригодности военной службы. По возможности в рапорт нужно добавить документы, подтверждающие наличие проблем со здоровьем (выписку из больницы, медицинскую карту и т.п.).
- Получить направление на прохождение ВЛК.
- Пройти ВЛК и получить заключение о непригодности по состоянию здоровья. Если в период оформления увольнения по состоянию здоровья вы по состоянию здоровья не в состоянии выполнять свои служебные обязанности, ВЛК может выдать постановление об освобождении от исполнения служебных обязанностей сроком до 30 календарных дней.
- ВЛК присылает заключение по результатам проведения медицинского осмотра в/в.
- Служба персонала в/ч оформляет необходимые документы и направляет их должностному лицу, уполномоченному принимать решение об увольнении по состоянию здоровья (командир бригады или полка).
- Принимается приказ об увольнении, он объявляется командиром в/ч.
- Лицо сдает должность, его изымают из списков личного состава в/ч.
- В 5-дневный срок необходимо прибыть в ТЦК и СП по выбранному месту жительства для взятия на военный учет.
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