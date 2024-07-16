Звільнення з лав ЗСУ за станом здоров'я у липні 2024 — хто та як може це зробити

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП

В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Тисячі українських військовослужбовців боронять країну від окупантів, не жаліючи своїх сил та ризикуючи життям. Це, звичайно, не проходить безслідно для здоров'я, як для фізичного, так і для психологічного. Тому законодавство передбачає, що певні категорії військових можуть звільнитися зі служби через стан здоров'я.

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Хто може бути звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я

Так, варто зауважити, що звільнення зі служби за станом здоров'я передбачає Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Стан здоров’я військового може бути підставою для звільнення з військової служби за двох умов, які визначає військово-лікарська комісія після огляду військовослужбовця. Висновок ВЛК є приводом для звільнення, якщо встановлено:

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців.

ВЛК керується Розкладом хвороб, що міститься у наказі Міноборони №402. Звільнення можливе, якщо хвороба підпадає під пункт а) у Розкладі хвороб.

У разі виявлення важких хвороб у військових, ВЛК можуть призначати лікування з обстеженням через встановлений час. В ійськовий, який має тяжку хворобу, відправлений на лікування із дообстеженням має право на звільнення за станом здоров’я. Після дообстеження ВЛК зможе прийняти рішення про повернення до служби чи звільнення з виключенням з обліку.

Український військовий на прийомі у лікаря. Фото: Armyinform

Як звільнитися з військової служби через стан здоров'я — порядок дій

Процедура звільнення наступна:

Подати рапорт про звільнення за станом здоров’я безпосередньому командиру. У заяві мають бути вказані наявні проблеми зі здоров’ям, а також прохання видати направлення на проходження ВЛК для встановлення непридатності до військової служби. За можливості до рапорту потрібно долучити документи, що підтверджують наявність проблем зі здоров’ям (виписку з лікарні, медичну карту тощо). Отримати направлення на проходження ВЛК. Пройти ВЛК та отримати висновок про непридатність за станом здоров’я. Якщо в період оформлення звільнення за станом здоров’я ви за станом здоров’я не спроможні виконувати свої службові обов’язки, ВЛК може видати вам постанову про звільнення від виконання службових обов’язків строком до 30 календарних днів. ВЛК надсилає висновок за результатами проведення медичного огляду до в/ч. Служба персоналу в/ч оформлює необхідні документи та надсилає їх посадовій особі, уповноваженій приймати рішення про звільнення за станом здоров’я (командиру бригади або полку). Приймається наказ про звільнення, він оголошується командиром в/ч. Особа здає посаду, її вилучають зі списків особового складу в/ч. У 5-денний строк необхідно прибути до ТЦК та СП за обраним місцем проживання для взяття на військовий облік.

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