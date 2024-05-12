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Увольнение со службы из-за инвалидности жены — условия ужесточились

12 мая 2024 05:50
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Увольнение со службы из-за инвалидности жены
Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: Facebook/Одесский областной ТЦК и СП
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Согласно новому закону о мобилизации военнообязанные не могут быть уволены со службы в связи с инвалидностью жены. Также теперь невозможно увольнение на основании постоянного ухода за женой, которая имеет только заключение ЛКК.

Об этом в своем Facebook написала адвокат Дарья Тарасенко.

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Инвалидность I или II группы. Одно из дополнительных условий в этом случае — потребность жены в постоянном уходе. Но чем подтвердить такой уход, закон не уточняет. Поэтому Дарья Тарасенко предполагает, что будут проблемы с ЛКК.

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Скриншот из Facebook/Адвокат Дарья Тарасенко

Инвалидность ІІІ группы. Дополнительные условия:

  • необходимость осуществления ухода именно мужем;
  • инвалидность, установленная в результате онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов;

или

  • у жены имеется онкологическое заболевание, или психическое расстройство, или церебральный паралич, или другой паралитический синдром.

В таком случае не имеет значения, по какой причине установлена инвалидность.

"И вот вам пример абсурдности такого подхода: у мужчины есть жена с инвалидностью, которая больна онкологией, но не нуждается в постоянном уходе. Если у нее ІІІ группа инвалидности, мужчина сможет уволиться. А если ІІ (то есть более тяжелое состояние) — не сможет", — пишет адвокат.

Напомним, ветерану ВСУ Олегу Симорозу, который в октябре 2022 года на передовой потерял обе ноги, прислали повестку.

Ранее в Минобороны объяснили, что изменится с 18 мая, после вступления в силу закона о мобилизации.

война
мобилизация
лицо с инвалидностью

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