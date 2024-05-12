Увольнение со службы из-за инвалидности жены — условия ужесточились
Согласно новому закону о мобилизации военнообязанные не могут быть уволены со службы в связи с инвалидностью жены. Также теперь невозможно увольнение на основании постоянного ухода за женой, которая имеет только заключение ЛКК.
Об этом в своем Facebook написала адвокат Дарья Тарасенко.
Группы инвалидности и основания для увольнения
Инвалидность I или II группы. Одно из дополнительных условий в этом случае — потребность жены в постоянном уходе. Но чем подтвердить такой уход, закон не уточняет. Поэтому Дарья Тарасенко предполагает, что будут проблемы с ЛКК.
Инвалидность ІІІ группы. Дополнительные условия:
- необходимость осуществления ухода именно мужем;
- инвалидность, установленная в результате онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов;
или
- у жены имеется онкологическое заболевание, или психическое расстройство, или церебральный паралич, или другой паралитический синдром.
В таком случае не имеет значения, по какой причине установлена инвалидность.
"И вот вам пример абсурдности такого подхода: у мужчины есть жена с инвалидностью, которая больна онкологией, но не нуждается в постоянном уходе. Если у нее ІІІ группа инвалидности, мужчина сможет уволиться. А если ІІ (то есть более тяжелое состояние) — не сможет", — пишет адвокат.
Напомним, ветерану ВСУ Олегу Симорозу, который в октябре 2022 года на передовой потерял обе ноги, прислали повестку.
Ранее в Минобороны объяснили, что изменится с 18 мая, после вступления в силу закона о мобилизации.
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