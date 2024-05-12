Звільнення зі служби через інвалідність дружини

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП

Згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані не можуть бути звільнені зі служби у зв'язку з інвалідностю дружини. Також тепер неможливе звільнення на підставі постійного догляду за дружиною, яка має лише висновок ЛКК.

Про це у своєму Facebook написала адвокат Дар'я Тарасенко.

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Інвалідність І чи ІІ групи. Одна з додаткових умов у цьому випадку — потреба дружини у постійному догляді. Але чим підтвердити такий догляд закон не уточнює. Тому Дар'я Тарасенко припускає, що будуть проблеми з ЛКК.

Скриншот з Facebook/Адвокат Дар'я Тарасенко

Інвалідність ІІІ групи. Додаткові умови:

необхідність здійснення догляду саме чоловіком;

інвалідність, встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів;

або

у дружини наявне онкологічне захворювання, або психічний розлад, або церебральний параліч, або інший паралітичний синдром.

В такому випадку немає значення, з якої причини встановлено інвалідність.

"І ось вам приклад абсурдності такого підходу: у чоловіка є дружина з інвалідністю, яка хвора на онкологію, але не потребує постійного догляду. Якщо у неї ІІІ група інвалідності, чоловік зможе звільнитись. А якщо ІІ (тобто більш важкий стан) — не зможе", — пише адвокат.

Нагадаємо, ветерану ЗСУ Олегу Симорозу, який у жовтні 2022 року на передовій втратив обидві ноги, прислали повістку.

Раніше у Міноборони пояснили, що зміниться з 18 травня, після набуття чинності закону про мобілізацію.