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Звільнення зі служби через інвалідність дружини — умови стали жорсткішими

12 травня 2024 05:50
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Звільнення зі служби через інвалідність дружини
Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані не можуть бути звільнені зі служби у зв'язку з інвалідностю дружини. Також тепер неможливе звільнення на підставі постійного догляду за дружиною, яка має лише висновок ЛКК.

Про це у своєму Facebook написала адвокат Дар'я Тарасенко.

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Інвалідність І чи ІІ групи. Одна з додаткових умов у цьому випадку — потреба дружини у постійному догляді. Але чим підтвердити такий догляд закон не уточнює. Тому Дар'я Тарасенко припускає, що будуть проблеми з ЛКК.

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Скриншот з Facebook/Адвокат Дар'я Тарасенко

Інвалідність ІІІ групи. Додаткові умови:

  • необхідність здійснення догляду саме чоловіком;
  • інвалідність, встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів;

або

  • у дружини наявне онкологічне захворювання, або  психічний  розлад, або церебральний параліч,  або інший паралітичний синдром.

В такому випадку немає значення, з якої причини встановлено інвалідність.

"І ось вам приклад абсурдності такого підходу: у чоловіка є дружина з інвалідністю, яка хвора на онкологію, але не потребує постійного догляду. Якщо у неї ІІІ група інвалідності, чоловік зможе звільнитись. А якщо ІІ (тобто більш важкий стан) — не зможе", — пише адвокат.

Нагадаємо, ветерану ЗСУ Олегу Симорозу, який у жовтні 2022 року на передовій втратив обидві ноги, прислали повістку

Раніше у Міноборони пояснили, що зміниться з 18 травня, після набуття чинності закону про мобілізацію.

війна
мобілізація
особа з інвалідністю

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