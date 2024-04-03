Служба в ЗСУ за контрактом — які документи слід завчасно підготувати для ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час якою на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 27 до 60 років. Водночас громадяни мають право підписати контракт із ЗСУ, знайшовши вакансію за своєю спеціальністю та обравши посаду.

Для проходження служби у лавах ЗСУ за контрактом фахівці радять завчасно підготувати повний пакет документів, які необхідно буде подати до ТЦК та СП. Пише ArmyInform.

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Перелік основних документів

Спершу можна підготувати ксерокопії стандартних документів, які подаються до ТЦК та СП. До них належать:

паспорт громадянина України;

картка платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);

свідоцтво про народження;

документ про освіту;

документ військового обліку (військовий квиток або приписне свідоцтво);

документ про шлюб або розірвання шлюбу (за наявності);

документ про народження дитини/дітей (за наявності);

довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки).

Особливу увагу слід звернути саме на копію трудової книжки, адже її слід завірити за попереднім місцем роботи. Зробити це можна одночасно з отриманням характеристики.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Також ще два документи слід згенерувати онлайн в "Дія". Для цього у розділі "Сервіси" слід обрати вкладку "Довідки та витяги" і далі згенерувати документи:

витяг про несудимість (витяг з інформативно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості");

витяг про місце проживання (копія довідки про реєстрацію місця проживання особи).

Обов'язковими є також:

дві фотокартки розміром 9×12;

стандартний блок з восьми фотокарток 3×4 (шість з них долучать до особової справи у ТЦК та СП, інші знадобляться для проходження військово-лікарської комісії).

Які ще папери слід підготувати для ТЦК та СП

Коли ми розібралися з основним переліком документів, можна переходити до тих, які потребують більшої уваги та зусиль.

Характеристика (резюме) з попереднього місця роботи або навчання

Цей документ укладається в довільній формі з обов’язковим наведенням таких відомостей:

прізвище, ім’я та по-батькові особи, якій надається характеристика (резюме);

назва місця роботи або навчання;

час роботи (навчання) на підприємстві (фірмі, установі, закладі тощо);

посада (посади), які ви обіймали під час роботи;

професійний досвід, фахові знання, уміння й навички;

особисті якості, які впливають на виконання професійних посадових обов’язків та налагодження стосунків в робочому колективі;

дані про премії та нагороди (догани або стягнення), отримані за час роботи (навчання).

За характеристикою варто завчасно звернутись за місцем роботи або навчання, оскільки підготовка цього документа може зайняти певний час. Завіряється документ підписом керівника (відповідальної особи) та печаткою за місцем попередньої роботи (навчання). Це слід зробити й з копією трудової книжки, про яку згадувалося вище.

Рекомендаційний лист

Якщо ви вже знаєте, в якій саме військовій частині хочете проходити службу і у вас є певні домовленості з цього приводу, вам необхідно отримати рекомендаційний лист командира тієї військової частини (називають також письмовою згодою або погодженням від підрозділу).

Як правило, отримати лист можна після відповідної співбесіди, якщо ваша освіта, фахові знання і досвід відповідають вимогам для заміщення наявної в частині вакантної посади.

У такому документі обов'язково мають бути дані про вашу освіту, попередній досвід роботи, які мають відповідати вимогам до заміщення вакантної посади, та інформацію про службу в ЗС України (у разі, якщо ви її раніше проходили).

Цей документ вкрай необхідний, якщо ви серйозно налаштовані проходити службу в обраному підрозділі й за обраною спеціальністю.

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: armyinform.com.ua

Автобіографія

Автобіографію слід підготувати самостійно у двох варіантах — друкованому і рукописному. Текст документа, звісно, в обох випадках має бути ідентичним.

Укладається автобіографія в довільній формі, але з обов’язковим наведенням таких відомостей:

повне прізвище, ім’я та по батькові;

дата і місце народження;

здобута освіта (починаючи зі школи) із зазначенням часу навчання у відповідних закладах та/або часу їхнього закінчення;

попередні місця роботи (за наявності) із зазначенням посади та терміну перебування на ній;

місце реєстрації проживання та (за потреби) фактичного перебування;

контактний номер телефона;

інформація про членів родини (із зазначенням їхніх повних прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця роботи та посади (за наявності) і місця проживання).

Наприкінці автобіографії зазначається, чи притягувалися ви або ваші близькі родичі до кримінальної відповідальності та чи перебувають на обліку в органах внутрішніх справ. Завіряється автобіографія особистим підписом з розшифровкою імені та прізвища.

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