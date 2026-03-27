Українців, яких депортували зі США, можуть одразу мобілізувати

Український військовий.

Українці, яких депортували зі Сполучених Штатів Америки, можуть одразу бути мобілізованими. Частину чоловіків затримують після перетину кордону та доставлять до навчальних центрів. Зокрема, деякі з них перебувають у розшуку.

Про це повідомляє CNN у пʼятницю, 27 березня, передає Новини.LIVE.

Під час другого президентського терміну Дональда Трампа США посилили обмеження щодо імміграції та розгорнули масштабну кампанію депортацій. Попри заяви влади про фокус на небезпечних злочинцях, серед затриманих чимало людей із незначними порушеннями або без судимостей.

Видання пише, що для українських чоловіків призовного віку існує додатковий ризик, оскільки депортація може призвести до мобілізації.

За даними прикордонників, із 45 чоловіків, депортованих одним рейсом зі США, 24 перебували в розшуку за порушення правил військового обліку. Чоловіків передали до ТЦК.

Один із депортованих 28-річний Володимир Дудник розповів, що його затримали одразу після депортації та відправили до навчального центру.

"Коли я був у літаку до України, я знав, що мене чекає. Але я сподівався, що, можливо, вони хоча б спочатку відпустять мене додому. Все сталося навіть швидше, ніж я думав. Я так і не дістався додому. Я ще не бачив своїх батьків", — каже він.

Чоловік провів 51 день у навчальному таборі та декілька тижнів навчався на оператора БпЛА. Наразі Дудник воює на сході України.

Володимир Дудник у США та в Україні.

"У чоловіка, який був зі мною в літаку, було двоє чи троє дітей, і його також депортували. Інший був 36-річний чоловік, який приїхав до Америки дитиною 20 років тому. Він майже не розмовляє українською. Його також депортували", — розповів він.

Відомо, що його затримували за нібито керування транспортним засобом без посвідчення особи та страховки автомобіля, а також звинувачували у керуванні транспортом у стані алкогольного спʼяніння та крадіжці зі зломом.

Судові матеріали показують, що його визнавали винним лише у порушеннях ПДР та одному епізоді порушення громадського порядку, а всі інші звинувачення були зняті або відхилені.

Дудник розповів, що легально вʼїхав до Штатів у 2019 році за обмінною візою, а згодом отримав студентську, але її анулювали.

Він подав заяву на отримання притулку та отримав дозвіл на роботу, поки його справу розглядали.

У США повідомили, що Дудник був "злочинцем-нелегалом з України", який залишився в США після скасування його візи.

Як писали Новини.LIVE, українці можуть оскаржити незаконну мобілізацію, зокрема через суд. Однак до винесення рішення суду вона залишається чинною. Наказ можуть скасувати, якщо було грубо порушено процедуру.

А до 31 липня 2026 року українці 2009 року народження повинні стати на військовий облік. Їм необхідно звернутися до ТЦК або скористатися онлайн-послугою в "Резерв+".