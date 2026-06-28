Скасування відстрочки для учителів і медиків: реальний варіант

Медики в армії. Фото: "АрміяInform"

Світлана Красноштан Редактор

На цей момент лікарі і педагоги мають право на відстрочку від мобілізації. Але у Верховній Раді зараз розглядається законопроєкт, який може змінити цю ситуацію. Юристи припускають, що медики можуть бути включені до ротаційного резерву і час від часу відправлятися в зону воєнних дій чи прифронтові регіони для роботи за профілем.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для медиків і педагогів

Відстрочка від мобілізації у особливий період надається кільком категоріям військовозобов’язаних громадян. Призовники на оформлення відстрочки не можуть претендувати, спочатку потрібно досягти мобілізаційного віку.

Однією із причин надання відстрочки є професійна діяльність громадянина. Так, чоловіки, які займають педагогічні посади у школах, можуть претендувати на відстрочку.

Також відстрочка від призову може бути надана лікарям та іншим медичним працівникам. Ці відстрочки діють до того моменту, поки громадянин працює у відповідному навчальному чи медичному закладі.

Медиків можуть послати на фронт

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю скасування відстрочки для цих двох категорій. Зокрема, через прийняття законопроєкту №12362, який уже був включений до порядку денного Верховної Ради.

Адвокат Юрій Айвазян прокоментував можливість ухвалення цього документу: "Шанс прийняття законопроєкту №12362 у нинішньому вигляді не дуже високий. Але шанс появи переробленої норми про ротацію медпрацівників є цілком реальним".

Айвазян пояснив, які можуть бути внесені зміни у законопроєкт: "Повне анулювання відстрочки для всіх лікарів та педагогів виглядає юридично і політично проблемним. Бо тоді зачіпаються не просто медики, а освітній процес, кадровий ресурс закладів освіти, ставка 0,75, ЄДЕБО / ПФУ, автоматичні відстрочки. Тому, якщо зміни і будуть, я більше очікував би не простого скасування пункту 2 частини третьої статті 23 для лікарів / педпрацівників, а спеціальної норми. Наприклад, що медичні / фармацевтичні працівники з освітньою відстрочкою можуть бути включені до ротаційного резерву або проходити ротацію за окремою процедурою".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відстрочка педагогам продовжиться без візиту до ТЦК, але за однієї умови.

Для того, аби відстрочка учителя була продовжена, потрібно оновити інформацію про цього педагога у системі АІКОМ. Але сам учитель не може це зробити. Право оновлювати таку інформацію має лише керівник навчального закладу.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи має викладач у приватній школі право на відстрочку від мобілізації.

Форма фінансування навчального закладу, державний він чи приватний, не впливає на можливість отримання учителями та викладачами відстрочки від мобілізації. На відстрочку у такому випадку впливають кілька інших факторів, зокрема, наявність офіційної ліцензії.