В Минобороны заявили, сколько потратили на приложение "Резерв+"

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Фото: АрмияInform

Разработка приложения "Резерв+" обошлась в сумму около 3,4 млн гривен (86 тысяч долларов). Основным источником средств являлись донорские взносы.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью Forbes в четверг, 23 мая.

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"Разработку финансировали за средства благотворительного фонда. Стоимость переданного приложения – 3 413 448 грн с НДС, это около $86 000", — рассказала Черногоренко.

Также она отметила, что приложение со временем необходимо будет обновлять и модернизировать, поэтому не исключено, что для этого потребуются дополнительные средства.

"Над приложением работало несколько команд. "Многие сделали внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД", — подытожила заместитель министра обороны.

Стоит сказать, что в первые дни после запуска приложение получило волну критики из-за проблемы с авторизацией через BankID и недоступности в зарубежных App Store и Play Market.

Ранее Черногоренко объяснила, что делать украинцам, если после обновления данных в приложении "Резерв+" у них оказалось, что они находятся в розыске.

Напомним, после 18 мая, когда в силу вступил закон о мобилизации, в Украине начало работу приложение "Резерв+". В первые дни его посетили, чтобы обновить свои данные более 260 тысяч военнообязанных.

Тем временем Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как военнообязанным обновить данные в ЦНАП и приложении "Резерв+".