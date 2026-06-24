Свідоцтво про хворобу: штатні ВЛК не обмежені в часі, реальні строки

Внесення даних про результати ВЛК в систему. Фото: Advokat Post

Світлана Красноштан Редактор

Свідоцтва про хворобу є тим самим документом, на підставі яких громадян виключають з військового обліку. Ці документи мають бути затверджені у штатних ВЛК. Юристи пояснили, як довго можна чекати рішення цих структур під час дії воєнного стану.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Придатність до служби в ЗСУ і свідоцтво про хворобу

Придатність військовозобов’язаних громадян до військової служби визначається під час військово-лікарської комісії. Залежно від стану здоров’я військовозобов’язаний може бути визнаний як придатним, так і непридатним до служби в ЗСУ.

Якщо у громадянина є серйозні проблеми зі здоров’ям, він може бути визнаний непридатним до військової служби. Після цього його мають виключити з військового обліку.

Для того, аби оформити непридатність і виключення з обліку, важливо отримати один ключовий документ. Цим документом є свідоцтво про хворобу.

Строки є, але під час війни вони не працюють

До юристів звернувся громадянин, який кілька місяців тому подав документи на затвердження у штатну військово-лікарську комісію, але досі не отримав їх. Чоловік поцікавився, як довго штатна ВЛК може розглядати свідоцтво про хворобу.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що жодних часових рамок у цьому питанін не існує. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "На жаль, встановлених меж розгляду саме для штатної ВЛК Положення про ВЛК не містить".

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив: "Під час дії воєнного стану строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить не більше п'яти календарних днів після закінчення медичного огляду. Але на жаль, в реаліях сьогодення громадяни чекають затвердження свідоцтва про хворобу від 6 до 12 місяців".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які два шляхи вирішення проблеми є, коли РВЛК не затвердила свідоцтво про хворобу.

Регіональна військово-лікарська комісія, крім усього іншого, затверджує свідоцтва про хворобу. Ці документи потрібні для того, аби виключити непридатних до служби в ЗСУ громадян з військового обліку. Юристи пояснили алгоритм дій у випадку, коли РВЛК не затверджує свідоцтво про хворобу.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що для затвердження свідоцтва про хворобу нову ВЛК проходити не треба.

Після висновку первинної ВЛК про непридатність до військової служби військовозобов’язаний має дочекатися затвердження свідоцтва про хворобу. Часом цей процес може затягнутися на кільканадцять місяців. Але навіть якщо з моменту попередньої ВЛК пройшло більше року, громадянину не треба заново проходити військово-лікарську комісію до офіційної відмови у непридатності чи направлення на нову ВЛК.