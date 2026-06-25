СЗЧ під час умовного терміну: юрист назвав ключовий момент

Затриманий військовослужбовець. Фото: hromadske.radio

Любомир Кучер редактор, юрист

Проти військовослужбовця, який здійснив СЗЧ, відкривають кримінальну справу. Якщо ж військовий у момент здійснення самовільного залишення частини перебував на умовному терміні, ситуація може серйозно погіршитися. Але, як пояснили юристи, все залежить від одного ключового моменту.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що таке СЗЧ

В Україні продовжується повномасштабна війна, яка розпочалася ще 24 лютого 2022 року. Під час цього військового конфлікту були зафіксовані різні інциденти, пов'язані із військовослужбовцями ЗСУ.

Одним із найпоширеніших інцидентів є втеча військових зі своїх підрозділів. Це правопорушення називається СЗЧ, самовільне залишення частини.

СЗЧ вважається серйозним правопорушенням. Відповідно, проти таких військових відкривають кримінальну, а не адміністративну справу.

СЗЧ та іспитовий строк

До юристів звернувся громадянин, який здійснив СЗЧ під час військової служби. Ситуація для військового ускладнюється тим фактом, що в той момент він перебував на іспитовому (умовному) терміні за інше правопорушення.

Військовослужбовець поцікавився, чи впливає умовний термін на покарання за самовільне залишення частини. Юристи, коментуючи цю ситуацію, назвали ключовий момент, який вплине на підсумковий результат судової справи.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Якщо під час іспитового строку особа вчинила СЗЧ, то питання не в тому, чи сплив строк, а в тому, чи буде встановлено, що нове кримінальне правопорушення було вчинене саме в межах цього іспитового строку. Залежно від обставин це може бути новим кримінальним правопорушенням, яке тягне застосування частини 3 статті 78 КК. У такому разі суд призначає покарання за правилами статей 71, 72 КК, тобто попереднє "умовне" покарання не вважається погашеним автоматично, а враховується при остаточному покаранні".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, наскільки законним є оголошення в СЗЧ військового на лікуванні.

Військовослужбовець може проходити лікування як у військовому госпіталі, так і у цивільній лікарні. Командування не має права оголошувати такого військового у СЗЧ. А самому військовослужбовцю не варто визнавати свою вину.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що СЗЧ починається не через три доби, а раніше.

Самовільне залишення частини після відпустки починає рахувати з того моменту, коли військовослужбовець ЗСУ мав з’явитися у підрозділі і не з’явився. Але у законодавстві все ж є норма про три доби. Вона стосується процесу відкриття кримінальної справи.