Мобілізація в Україні — військовий Кирило Верес назвав головну проблему

Мобілізовані громадяни України. Фото: УНІАН

Командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади, Герой України, майор Кирило Верес вважає, що проблема мобілізації в Україні — недовіра суспільства до військових. Він закликає владу говорити з громадянами "по-дорослому".

Про це військовий сказав під час інтерв'ю "Українській правді" у четвер, 27 червня.

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Кирило Верес вважає, що владі і засобам масової інформації треба казати людям правду. Зокрема, командир розкритикував роботу телемарафону, після перегляду якого "складається враження, що ЗСУ вже всіх вбили".

"Нас пошлють — ми помремо". Та чого я тебе маю посилати? Іди вбий, не вздумай вмирати, іди вбий. Давайте говорити, що не все ж ідеально, давайте говорити, що є ж іще ху*ове. Коли оточували Київ, ми ж говорили, що Київ оточують, а не що вони ще в Білорусі — і люди гартувалися. А зараз у нас все аху**но, і всі забили болт", — прокоментував ставлення суспільства Верес.

За його словами, в медіа можна зустріти пропаганду про виготовлення в Україні озброєння, наприклад, аналогів "Ланцетів".

"Да подивіться ви в ТТХ (тактико-технічні характеристики. — Ред.). Той вже на 150 км летить, цей — ще на 40 км. Який аналог? А то зараз в Україні всі подумають: "Ага, в нас же є "Ланцет"! Нічого собі! Все, москалів нема — ї*ашим Ростов!". Ні, так воно не відбувається", — сказав військовий.

Верес пояснює, що насправді такі дрони запускають з відстані 15 кілометрів — з тилу. Тобто залетіти до ворога вони можують взагалі на глибину лише 20 км.

"Але в нас же всі думають, що ми знову зараз виграємо війну! Бо хтось щось пи*данув, а інші не розібралися", — пояснив Верес, чому частина суспільства вважає, що вони не повинні йти воювати.