Мобилизация в Украине — военный Кирилл Верес назвал главную проблему

Мобилизованные граждане Украины. Фото: УНИАН

Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады, Герой Украины, майор Кирилл Верес считает, что проблема мобилизации в Украине — недоверие общества к военным. Он призывает власти говорить с гражданами "по-взрослому".

Об этом военный сказал во время интервью "Украинской правде" в четверг, 27 июня.

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Кирилл Верес считает, что властям и средствам массовой информации нужно говорить людям правду. В частности, командир раскритиковал работу телемарафона, после просмотра которого "создается впечатление, что ВСУ уже всех убили".

"Нас пошлют — мы умрем". Но почему я тебя должен посылать? Иди убей, не вздумай умирать, иди убей. Давайте говорить, что не все же идеально, давайте говорить, что есть еще ху*овее. Когда окружали Киев, мы говорили, что Киев окружают, а не что они еще в Беларуси — и люди объединялись. А сейчас у нас все аху**но, и все забили болт", — прокомментировал отношение общества Верес.

По его словам, в СМИ можно встретить пропаганду об изготовлении в Украине вооружения, например, аналогов "Ланцетов".

"Да посмотрите вы в ТТХ (тактико-технические характеристики. — Ред.). Тот уже на 150 км летит, этот — еще на 40 км. Какой аналог? А то сейчас в Украине все подумают: "Ага, у нас же есть "Ланцет"! Нехило! Все, москалей нет – е*ашим Ростов!". Нет, так оно не происходит", — сказал военный.

Верес объясняет, что на самом деле такие дроны запускают с расстояния 15 километров — из тыла. То есть залететь к врагу они могут вообще на глубину всего 20 км.

"Но у нас же все думают, что мы снова сейчас выигрываем войну! Потому что кто-то пи*дал, а другие не разобрались", — объяснил Верес, почему часть общества считает, что они не должны идти воевать.