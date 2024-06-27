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Надо говорить людям правду — военный объяснил основные причины проблем с мобилизацией

27 июня 2024 17:51
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Улинец Юлия
редактор
Мобилизация в Украине — военный Кирилл Верес назвал главную проблему
Мобилизованные граждане Украины. Фото: УНИАН
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады, Герой Украины, майор Кирилл Верес считает, что проблема мобилизации в Украине — недоверие общества к военным. Он призывает власти говорить с гражданами "по-взрослому".

Об этом военный сказал во время интервью "Украинской правде" в четверг, 27 июня.

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Кирилл Верес считает, что властям и средствам массовой информации нужно говорить людям правду. В частности, командир раскритиковал работу телемарафона, после просмотра которого "создается впечатление, что ВСУ уже всех убили".

"Нас пошлют — мы умрем". Но почему я тебя должен посылать? Иди убей, не вздумай умирать, иди убей. Давайте говорить, что не все же идеально, давайте говорить, что есть еще ху*овее. Когда окружали Киев, мы говорили, что Киев окружают, а не что они еще в Беларуси — и люди объединялись. А сейчас у нас все аху**но, и все забили болт", — прокомментировал отношение общества Верес.

По его словам, в СМИ можно встретить пропаганду об изготовлении в Украине вооружения, например, аналогов "Ланцетов".

"Да посмотрите вы в ТТХ (тактико-технические характеристики.  Ред.). Тот уже на 150 км летит, этот еще на 40 км. Какой аналог? А то сейчас в Украине все подумают: "Ага, у нас же есть "Ланцет"! Нехило! Все, москалей нет – е*ашим Ростов!". Нет, так оно не происходит", — сказал военный.

Верес объясняет, что на самом деле такие дроны запускают с расстояния 15 километров — из тыла. То есть залететь к врагу они могут вообще на глубину всего 20 км.

"Но у нас же все думают, что мы снова сейчас выигрываем войну! Потому что кто-то пи*дал, а другие не разобрались", — объяснил Верес, почему часть общества считает, что они не должны идти воевать.

Напомним, электронные военно-учетные документы имеют в Украине такую же силу, как и традиционные бумажные. Поэтому благодаря е-ВОДу можно осуществлять, в частности, бронирование военнообязанных граждан.

Как известно, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.

Также штраф за не обновленные военно-учетные данные налагается на гражданина только однажды. Вместе с тем штрафы за игнорирование повесток и неприбытие в ТЦК согласно предписаниям этих повесток могут налагаться за каждый такой случай.

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