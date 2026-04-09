Лікар ВЛК має право відправити громадянина на додаткове обстеження

Військово-лікарська комісія.

Лікарі військово-лікарської комісії мають право самостійно направляти громадян на додаткове обстеження. Це потрібно для уточнення первинного діагнозу. Але в деяких випадках, пов’язаних, зокрема, зі станом здоров’я громадянина, це робити не рекомендується.

Військово-лікарські комісії і додаткові обстеження

Військово-лікарська комісія є основним елементом військового обліку та загальної мобілізації в Україні. За допомогою ВЛК лікарі мають можливість визначити стан придатності того чи іншого громадянина до військової служби.

Саме на результатах ВЛК і базуються рішення територіальних центрів комплектування про мобілізацію громадян. Але у деяких випадках самого медичного огляду у форматі військово-лікарської комісії може бути недостатньо.

Якщо захворювання військовозобов’язаного громадянина є серйозними, його можуть направити на додаткове обстеження. До юристів звернувся громадянин, який отримав саме таке направлення від лікарів ВЛК.

Повторне обстеження можливе, але в деяких випадках небажане

При цьому, зазначив чоловік, він, маючи проблеми із серцево-судинною системою, до ВЛК проходив процедуру велоергометрії (ВЕМ) у профільному Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Громадянин поцікавився, чи може лікар на ВЛК відправити його на додаткове обстеження, зокрема, повторну ВЕМ.

Юрист Владислав Дерій підкреслив, що таке можливо: "Так, він має таке право. Лікар ВЛК за законом є самостійним у прийнятті рішення. Якщо він вважає, що наданих документів недостатньо або вони мають суперечності, він може виписати направлення на додаткове обстеження".

Разом з тим, додав Дерій, у його конкретному випадку таке направлення може бути недоцільним і навіть некоректним. Юрист пояснив, чому: "Оскільки Ви вже пройшли ВЕМ у профільному закладі найвищого рівня, призначення ще одного ідентичного обстеження протягом такого короткого терміну є недоцільним і може бути розцінене як затягування процесу. Більш того, навантажувальні тести (ВЕМ) для пацієнтів з ІХС 3 ФК після стентування мають проводитися з великою обережністю".

