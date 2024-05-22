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У Раді пропонують платити 20 тис. грн роботодавцям за заброньованого робітника

22 травня 2024 14:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Роботодавцям пропонують платити 20 тис. грн за заброньованого працівника — деталі
Народні депутати у Верховній Раді. Фото: rada.gov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Комітеті з питань економічного розвитку є напрацьовані ініціативною групою за лідерства голови комітету Дмитра Наталухи пропозиції щодо економічного бронювання. Вони дозволяють роботодавцю самостійно визначити важливих для бізнесу робітників та сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України у середу, 22 травня.

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Економічне бронювання в Україні

"Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати", — наголосив Наталуха.

За його словами, не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати військових. Він зазначив, що роботодавець повинен вирішити сам, хто з його співробітників є стратегічним.

Наталуха наголосив, що лише бізнес є головним джерелом податків та економічного розвитку в Україні. Стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець.

"Поряд з економічним бронюванням, частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація", — зазначив голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук.

За його словами, мета цього підходу — заощадження коштів державного бюджету та їх спрямування на додаткове фінансування Сил оборони.

"Економічна мобілізація — це коли через механізм трудової військової повинності бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги та виконує роботи в тих сферах, в яких бізнес володіє більшими компетенціями та ефективністю, аніж військові", — наголосив Марчук.

Для прикладу такі сфери як:

  • закупівлі;
  • логістика;
  • procurement менеджмент;
  • медичне обслуговування;
  • ремонт техніки;
  • ІТ сфера;
  • будівництво фортифікацій;
  • побутове обслуговування;
  • діловодство;
  • HR тощо.

За його словами, вивільнені в результаті військові можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання.

Нагадаємо, деякі роботодавці можуть надавати бронь від мобілізації своїм працівникам, проте бронювання не поширюється на деякі категорії. Відповідно до роз'яснень вищого військового керівництва, до таких категорій належать чоловіки, які мають дефіцитні для Збройних сил України військово-облікові спеціальності. 

Також Міністерство культури забронювало від мобілізації понад 40% працівників установ, які до нього входять. Загалом у сфері культури налічується 3 076 військовозобов'язаних.

Верховна Рада
українці
податки
Україна
економіка
мобілізація
бронювання

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