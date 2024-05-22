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В Раде предлагают платить 20 тыс. грн работодателям за забронированного работника

22 мая 2024 14:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Работодателям предлагают платить 20 тыс. грн за забронированного работника — детали
Народные депутаты Верховной Рады. Фото: rada.gov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Комитете по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства главы комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию. Они позволяют работодателю самостоятельно определить важных для бизнеса работников и платить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины в среду, 22 мая.

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"Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать", — подчеркнул Наталуха.

По его словам, не будет бизнеса с его налогами — не на что будет удерживать военных. Он отметил, что работодатель должен решить сам, кто из его сотрудников является стратегическим.

Наталуха подчеркнул, что только бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине. Стратегическими должны быть не столько отрасли, определяемые чиновниками, сколько конкретные работники, которых определяет работодатель.

"Наряду с экономическим бронированием частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация", — отметил глава подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук.

По его словам, цель этого подхода — сбережение средств государственного бюджета и их направление на дополнительное финансирование Сил обороны.

"Экономическая мобилизация — это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов предоставляет необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых бизнес обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные", — подчеркнул Марчук.

Для примера такие сферы как:

  • закупки;
  • логистика;
  • procurement менеджмент;
  • медицинское обслуживание;
  • ремонт техники;
  • IT сфера;
  • строительство фортификаций;
  • бытовое обслуживание;
  • делопроизводство;
  • HR и т.д.

По его словам, освобожденные в результате военные могут выполнять другие, более важные и специфические задачи.

Напомним, некоторые работодатели могут давать бронь от мобилизации своим работникам, однако бронирование не распространяется на некоторые категории. Согласно разъяснениям высшего военного руководства, к таким категориям относятся мужчины, имеющие дефицитные для Вооруженных сил Украины военно-учетные специальности.

Также Министерство культуры забронировало от мобилизации более 40% работников входящих в него учреждений. Всего в сфере культуры насчитывается 3076 военнообязанных.

Верховная Рада
украинцы
налоги
Украина
экономика
мобилизация
бронирование

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