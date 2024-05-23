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В столичном ТЦК объяснили, как реестр Оберіг поможет искать уклонистов

23 мая 2024 21:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Каким реестр Оберіг позволит искать уклонистов
Мужчины возле ТЦК. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Чуть ли не ежедневно вблизи границы правоохранители задерживают мужчин призывного возраста, пытающихся скрыться из Украины.

Как реестр "Оберіг" поможет ловить уклонистов, рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в комментарии для hromadske.

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При входе в приложение "Резерв+" людей могут смутить статусы "в розыске", "снято с учета" и т.д. Особенно в случае, если мужчина уже предоставил все необходимые документы для обновления личных данных, а статус — "уточняется".

Литвин объяснил, что эти статусы означают:

  • "Уточняется" — информация, которую человек внес для обновления своих данных, еще прорабатывается специалистами ТЦК.

К примеру, лицо имеет справку о том, что является студентом. Но эту информацию нужно проверить по реестрам Минобразования, потому что "студент" может на самом деле быть отчислен с ВУЗа и потерял право на отсрочку.

Такой статус временный и сохраняется до момента, пока происходит актуализация предоставленной информации. Далее он может измениться на "подлежит призыву", "временно непригодный" и т.д.

  • "Подлежит призыву" — человек может быть мобилизован: он ждет боевую повестку или может принести в ТЦК документы, подтверждающие невозможность его призыва.
  • "Временно непригоден" — его предоставляет ВВК по состоянию здоровья. Например, человек нуждается в операции, которая может улучшить его физическое состояние.

В таком случае на время лечения и реабилитации мужчину признают временно непригодным к военной службе.

  • "В розыске" — ТЦК на протяжении лет не получали никакой информации о гражданине.

Иногда мужчины не приходили для учета еще с момента получения удостоверения о приписке к призывному участку в подростковом возрасте. Призывником человек считается до 25 лет, а затем переходит в разряд военнообязанных.

Если гражданин после вступления этого возраста в ТЦК не явился — его статус меняется на "в розыске". Это касается и тех, кто переезжает в другие населенные пункты, не снявшись с военного учета по предварительному месту регистрации. Чтобы убрать этот статус, нужно как можно быстрее прийти в ТЦК.

  • "Снят" — человек официально снят с военного учета в связи с изменением места жительства или по состоянию здоровья в соответствии с выводами ВВК.
  • "Исключено" — человек по возрасту или по состоянию здоровья исключен из учета как военнообязанный.

Также этот статус имеют действующие военные и лица, осужденные за тяжкие преступления.

"Неизменных статусов для военнообязанного не бывает — разве что для граждан, достигших 60-летнего возраста. Все остальные имеют ситуативные статусы", — отметил Литвин.

Он добавил, что именно для их уточнения нужно обновлять личные данные в ТЦК.

Раньше мы писали, в каком случае мужчинам необходимо обновлять учетные данные именно в ТЦК.

Кроме того, мужчинам, которые не обновят свои данные в ТЦК или сделают это несвоевременно, грозит штраф. Также им придется уплатить исполнительное собрание.

закон
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП
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