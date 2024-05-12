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Уклонение от мобилизации — что будет после штрафа в 25 тыс. грн

12 мая 2024 14:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Уклонение от мобилизации — что будет после штрафа в 25 тыс. грн
Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчин. Иллюстративное фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая. Адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами государство будет принуждать граждан явиться в территориальные центры комплектования и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

Об этом сообщает Today.

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Адвокат напомнил, что нардепы согласовали увеличение в десятки раз штрафов для граждан, которые уклоняются от мобилизации. Ранее устанавливался штраф в размере от 510 до 850 гривен, а теперь за нарушение мобилизационного законодательства во время военного положения предусматривается наказание от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен.

Горбачев призвал поспешить с уплатой штрафа, если он будет начислен, ведь уклониста могут ожидать более серьезные проблемы.

"Если человек не платит штраф, то открывается исполнительное производство, в рамках исполнительного производства уже могут быть наложены аресты на банковские счета, которыми владеет такое лицо", — рассказал он.

Горбачев отметил, что гражданин сохраняет право обжаловать штраф даже после его уплаты. Таким образом, если вы намерены подать жалобу, лучше сначала внести необходимую сумму во избежание блокирования счетов, а затем обращаться в суд.

Адвокат отметил, что также значительно увеличились штрафы и для работодателей. За скрытие данных о сотруднике во время военного времени предусматривается наказание от 34 тыс. до 59 тыс. гривен.

Горбачев замечает, что до этого момента в его практике не было ситуаций, когда ТЦК накладывали санкции на фирмы и компании. Однако он указывает, что с введением в действие нового закона это может измениться.

Напомним, если военнообязанный не придет в ТЦК в период с 18 мая по 18 июля этого года, у него будут проблемы. Речь идет о штрафах и аресте банковских счетов.

Также есть случаи, когда за повестку вместо военнообязанного расписываются его родственники или соседи. Адвокат Эдуард Багиров объяснил, что после этого нужно делать.

украинцы
Украина
мобилизация
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