Відмова від додаткового обстеження: що чекає на військовозобов’язаного

Медогляд на ВЛК. Фото: УНІАН

Олександр Коваленко Редактор

Додаткове обстеження потрібне у деяких випадках, коли військово-лікарська комісія не може достеменно встановити придатність чи непридатність громадянина до служби в ЗСУ. Лікарі ВЛК можуть виписати навіть кілька направлень на дообстеження. Ігнорування хоча б одного направлення може обернутися оголошенням у розшук.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навіщо потрібна ВЛК

Одним із ключових елементів загальної мобілізації є військово-лікарська комісія. У мирний час військово-лікарська комісія також потрібна, для організації та проведення військового обліку.

Саме військово-лікарська комісія визначає, хто із військовослужбовців є придатним до військової служби. Придатних після висновку ВЛК можуть мобілізувати, після вручення їм мобілізаційного розпорядження.

У деяких випадках військово-лікарська комісія не може визначити придатність чи непридатність громадянина до служби в ЗСУ. Тоді громадянина можуть направити на додатковий медичний огляд.

Направлення на дообстеження ігнорувати не можна, буде розшук ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який опинився у такій ситуації. Після проходження ВЛК він отримав кілька направлень на додаткові обстеження у лікарнях.

Чоловік поцікавився, чи може він проігнорувати частину цих направлень. Юристи, коментуючи такий випадок, наголосили, що це не можна робити, інакше ТЦК матиме право застосувати до військовозобов’язаного відповідні санкції.

Так, адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Якщо Ви не пройдете усі дообстеження, цілком імовірно, що ВЛК не зможе зробити об'єктивний висновок про Ваш статус придатності. У Вас ще й можуть виникнути проблеми через неповне проходження комісії". Громадянина в такій ситуації можуть навіть оголосити у розшук.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що лікар ВЛК має право відправити громадянина на додаткове обстеження.

Лікарі військово-лікарської комісії мають право самостійно направляти громадян на додаткове обстеження. Це потрібно для уточнення первинного діагнозу. Але в деяких випадках, пов’язаних, зокрема, зі станом здоров’я громадянина, це робити не рекомендується.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що ігнорувати частину направлень від ВЛК не можна.

Під час військово-лікарської комісії громадянина можуть направити на додаткове обстеження. У деяких випадках таких обстежень може бути кілька. Відмовлятися від жодного з них військовозобов’язаний громадянин не повинен, це може обернутися проблемами для нього самого.