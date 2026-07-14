Відстрочка на навчання і бронь на роботі: юристи порадили, що краще вибрати
Бронювання і відстрочка є різними варіантами уникнення мобілізації в особливий період. В кожному із цих варіантів є своїх плюси і свої мінуси. Військовозобов’язаний громадянин, який має можливість отримати і відстрочку, і бронювання, повинен обрати щось одне.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.
Відстрочки та бронювання: у чому різниця
В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес стартував 24 лютого 2022 року і з того часу постійно продовжується.
Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Це право надається за умови наявності відповідних підстав, наприклад, навчання у коледжі чи університеті.
Бронювання є іншим варіантом уникнення призову в особливий період. Забронювати можуть працівників критично важливих підприємств.
Проблемні місця у бронюванні та відстрочці від призову
До юристів звернувся громадянин, який вступає на навчання до вищого навчального закладу. Разом з тим, чоловік отримав пропозицію про роботу від критично важливого підприємства.
Громадянин поцікавився, який із варіантів йому краще обрати, при тому, що він потенційно може бути оголошений у розшук. Юристи пояснили, що у кожному з варіантів є проблемні місця.
Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Однозначної відповіді немає, адже якщо Ви працевлаштуєтесь на критичне підприємство, то протягом 7 днів керівництво повідомить про Вас ТЦК, і, скоріш за все, оголосять в розшук, адже Ви повинні перебувати на військовому обліку в ТЦК за місцем проживання. З іншого боку, якщо, працевлаштувавшись на критичне підприємство, Вас не оголосять в розшук, то Вам протягом 3-5 днів оформлять бронювання, а відстрочка по навчанню з'явиться лише у вересні".
Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що під час реорганізації навчального закладу відстрочка може тимчасово зникнути.
Студенти і учителі / викладачі навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка має зберігатися і під час реорганізації навчального закладу. Але в деяких моментах студенти можуть тимчасово втратити відстрочку.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, через скасування наказу МОН відстрочка після поновлення у виші залишається.
Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка діє протягом усього часу навчання. Після змін і скасування одного із наказів Міносвіти відстрочка відновлюється і після поновлення на навчанні.
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