Мобилизация в Украине в декабре 2023 года — кто точно получит отсрочку

Отсрочка от мобилизации в декабре 2023 — кого точно не заберут в ВСУ
В Украине уже второй год идет полномасштабная война со страной-агрессорской россией, из-за которой действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Во время особого периода призыву в армию подлежат все военнообязанные мужчины. И даже при этом украинским законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку. Такие лица не могут быть принудительно мобилизованы на военную службу. Вступить в ряды ВСУ они могут исключительно добровольно.
Это предусмотрено ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Рассказываем, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2023 и как ее получить.
Кого из украинцев точно не мобилизуют в ВСУ в декабре 2023 года — полный перечень
Согласно утвержденным нормам в декабре текущего года все еще имеют право на отсрочку от мобилизации на военную службу:
- мужчины, имеющие статус призывников в возрасте от 18 до 25 лет;
- лица непригодные по возрасту (не достигшие 18 лет или старше 60 лет);
- непригодные по состоянию здоровья;
- те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной медкомиссии);
- забронированные на период мобилизации государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями;
- учащиеся и студенты, получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование;
- ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- народные депутаты Украины;
- депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны;
- отцы-одиночки, воспитывающие самостоятельно несовершеннолетнего ребенка/детей;
- многодетные отцы;
- лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;
- лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и названых родителей;
- лица с инвалидностью I-III групп;
- граждане, которые недавно перенесли операцию или имеют значительные деформации костей;
- лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц;
- лица, которые ухаживают за родными с тяжелыми болезнями/инвалидностью I-II групп и нуждающихся в постоянном уходе;
- лица, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;
- лица, лишившиеся близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие);
- лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления или уже отбывшие его.
Важно: этот список нельзя считать исчерпывающим, ведь он не включает все категории и особенности случаев тех, кто освобождается от мобилизации в соответствии со ст. 23 вышеупомянутого закона.
Как получить отсрочку от мобилизации
Чтобы получить отсрочку, военнообязанному необходимо подготовить перечень документов, подтверждающих это право (например, многодетному отцу необходимо иметь свидетельства о рождении детей с указанием отцовства, удостоверение многодетного отца и т.п.).
Со всеми необходимыми бумагами можно идти в ТЦК, где необходимо написать соответствующее заявление о предоставлении отсрочки. В нем должны быть указаны паспортные данные, просьба предоставить отсрочку, дата и подпись. Вместе с ним следует предоставить копии всех необходимых документов.
Заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП, далее комиссия рассматривает его и принимает решение по отсрочке.
Со своей стороны, военнообязанный получает выписки из книги протоколов, в частности в документе отмечают:
- фамилия, имя и отчество;
- дату рождения;
- основания для отсрочки;
- номер и дату протокола отсрочки;
- фамилии, имена, отчества и подписи членов комиссии ТЦК.
В результате гражданин получает справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или во временном удостоверении.
Ранее мы сообщали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.
Напомним, мы писали, кому будут вручать повестки с 1 декабря и есть ли изменения.
Также мы рассказывали, что народные депутаты готовят новый документ, которым хотят предоставить право на отсрочку еще одной категории украинцев.
Читайте Новини.LIVE!