Штрафи від ТЦК 2025 — за що можна отримати та як перевірити їх наявність

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Скриншот з відео на Youtube

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають. У цей період усі військовозобов'язані громадяни повинні дотримуватися правил військового обліку. За їх порушення передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу.

За які саме порушення можна отримати штраф від ТЦК у лютому 2025 року, яка його сума та як дізнатися, чи він є, пише УНІАН.

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Постанова Кабінету Міністрів України №1487 визначає обов'язки військовозобов'язаних громадян, за невиконання яких загрожують штрафні санкції.

Так, серед головних обов'язків: перебувати на військовому обліку, прибувати за викликом (за повісткою) та повідомляти ТЦК про зміни щодо місця проживання, сімейного статусу працевлаштування тощо.

Таким чином, особі можуть виписати штрафи через такі порушення:

неоновлення військово-облікових даних (за умови, якщо ТЦК не можуть отримати ці дані з державних реєстрів);

неповідомлення ТЦК про зміни особистих даних (переїзд, працевлаштування тощо);

непостановка на військовий облік (зокрема це стосується жінок-медиків та юнаків віком 17 років);

відмова від проходження військово-лікарської комісії;

неявка за повісткою;

псування або втрата військово-облікових документів.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Яка сума штрафу від ТЦК та СП

За порушення правил військового обліку військовозобов'язаного громадянина можуть притягнути до відповідальності за адміністративними статтями 210 і 210-1.

Розмір штрафів за неявку в ТЦК залежить від статусу особи, якій вони нараховуються:

від 17 до 25,5 тис. грн — для громадян;

від 34 до 59 тис. грн — для посадових і юридичних осіб.

Сплатити штраф можна через онлайн-додатки банку за реквізитами, зазначеними у постанові, або в касі банківського відділення. Якщо не сплатити суму одразу, то штраф потрапляє до виконавчої служби та подвоюється.

Якщо ігнорувати сплату, особі можуть заблокувати банківські рахунки для примусового вилучення грошей. А за суми штрафу 160 тис. грн і більше порушникам загрожує конфіскація житла.

Як перевірити, чи є штрафи від ТЦК

ТЦК може виписувати штраф заочно, не повідомляючи про це військовозобов'язаного. Тому варто знати, як можна перевірити штрафи на своє ім'я. Є кілька способів:

Opendatabot. Можна дізнатися, чи відкрито на вас виконавчу справу, якщо ввести ПІБ і дату народження у відповідному полі. Проте слід врахувати, що ця функція платна і коштує 99 грн.

Дія. Побачити несплачені штрафи можна в розділі "Послуги" — "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку".

Єдиний реєстр боржників. Тут також потрібно вводити особисті дані, проте функція безкоштовна.

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