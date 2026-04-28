Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Вирішення оборонних питань: яку нову посаду запровадили в адміністраціях

Вирішення оборонних питань: яку нову посаду запровадили в адміністраціях

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 04:30
Вирішення оборонних питань: яку нову посаду запровадили в адміністраціях
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: 42-а ОМБр

В умовах повномасштабної війни в Україні розбудовують систему нацспротиву. Це потрібно, аби в разі ворожої агресії швидко та ефективно ухвалювати рішення. Завдяки нещодавнім законодавчим змінам у місцевих адміністраціях з'явилася посада заступника голови з питань оборони.

Про це 27 квітня повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Що відомо про нову посаду 

За словами заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Євгена Мойсюка, стати заступниками голови з питань оборони зможуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме міністр оборони. 

"Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені й у разі настання умовно мирного часу", — зазначив представник оборонного відомства під час зустрічі з делегацією Литви на чолі із заступником міністра національної оборони Литовської Республіки Томасом Годляускасом.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що у війську є понад дві тисячі вакансій для IT-фахівців. Такі військові мають забезпечувати ефективність цифрових продуктів. Долучитися до служби можуть і чинні бійці, і цивільні IT-фахівці.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на керуючого партнера адвокатського об'єднання "Єдія" Олександра Попсуя писав, що в застосунку "Резерв+" з'явився статус "солдат резерву". До цієї категорії належать люди, які потребують базової військової підготовки. Йдеться про тих, хто раніше не мав бойового досвіду.

армія мобілізація військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації