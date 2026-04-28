Вирішення оборонних питань: яку нову посаду запровадили в адміністраціях

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: 42-а ОМБр

В умовах повномасштабної війни в Україні розбудовують систему нацспротиву. Це потрібно, аби в разі ворожої агресії швидко та ефективно ухвалювати рішення. Завдяки нещодавнім законодавчим змінам у місцевих адміністраціях з'явилася посада заступника голови з питань оборони.

Про це 27 квітня повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Що відомо про нову посаду

За словами заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Євгена Мойсюка, стати заступниками голови з питань оборони зможуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме міністр оборони.

"Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені й у разі настання умовно мирного часу", — зазначив представник оборонного відомства під час зустрічі з делегацією Литви на чолі із заступником міністра національної оборони Литовської Республіки Томасом Годляускасом.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що у війську є понад дві тисячі вакансій для IT-фахівців. Такі військові мають забезпечувати ефективність цифрових продуктів. Долучитися до служби можуть і чинні бійці, і цивільні IT-фахівці.

Також Новини.LIVE з посиланням на керуючого партнера адвокатського об'єднання "Єдія" Олександра Попсуя писав, що в застосунку "Резерв+" з'явився статус "солдат резерву". До цієї категорії належать люди, які потребують базової військової підготовки. Йдеться про тих, хто раніше не мав бойового досвіду.