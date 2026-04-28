Решение оборонных вопросов: какую новую должность ввели в администрациях

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: 42-я ОМБр

В условиях полномасштабной войны в Украине развивают систему нацсопротивления. Это нужно, чтобы в случае вражеской агрессии быстро и эффективно принимать решения. Благодаря недавним законодательным изменениям в местных администрациях появилась должность заместителя председателя по вопросам обороны.

Об этом 27 апреля сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Что известно о новой должности

По словам заместителя министра обороны Украины генерала-лейтенанта Евгения Мойсюка, стать заместителями главы по вопросам обороны смогут действующие военнослужащие, которых будет командировать министр обороны.

"Ожидаем, что они значительно усилят взаимодействие гражданского и военного секторов. Важно, что указанные должности будут сохранены и в случае наступления условно мирного времени", — отметил представитель оборонного ведомства во время встречи с делегацией Литвы во главе с заместителем министра национальной обороны Литовской Республики Томасом Годляускасом.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что в армии есть более двух тысяч вакансий для IT-специалистов. Такие военные должны обеспечивать эффективность цифровых продуктов. Приобщиться к службе могут и действующие бойцы, и гражданские IT-специалисты.

Также Новини.LIVE со ссылкой на управляющего партнера адвокатского объединения "Едия" Александра Попсуя писал, что в приложении "Резерв+" появился статус "солдат резерва". К этой категории относятся люди, которые нуждаются в базовой военной подготовке. Речь идет о тех, кто ранее не имел боевого опыта.