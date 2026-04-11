Міноборони пояснило помилку з розшуком жінок у ТЦК

Жінка в ЗСУ. Фото: 93 омбр

Міністерство оборони України повідомило про виправлення помилки, пов'язаної з взяттям жінок на військовий облік і присвоєнням статусу "в розшуку". Відомство уточнило, що проблема виникла через технічний збій в одному з районних територіальних центрів комплектування. У результаті було зафіксовано 32 випадки помилкового взяття на облік.

Усі вони вже усунуті, а відповідні статуси скасовані, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт відомства в Threads.

У Міноборони наголосили, що статус "у розшуку" було знято з усіх порушених осіб ще два тижні тому. При цьому жодних штрафів щодо жінок не застосовували, оскільки підстав для цього не було.

До кінця квітня жінок знімуть з обліку

Помилка була визнана й оперативно виправлена після виявлення. Відомство також підтвердило, що подібні випадки не мали системного характеру. У міністерстві додали, що до кінця квітня всіх жінок, які були помилково зараховані до загального військового обліку, буде повністю виключено з бази.

Паралельно проводиться коригування механізмів обліку. Це має унеможливити вплив людського фактора в майбутньому. У Міноборони заявили, що ситуація вже перебуває під контролем.

Раніше портал Новини.LIVE писав про те, в яких випадках лікар ВЛК має право відправити громадянина на додаткове обстеження.

Також Новини.LIVE навели цитату представника Офісу Президента про зниження мобілізаційного віку в Україні.