Головна Мобілізація У Міноборони змінили статус розшуку для жінок

У Міноборони змінили статус розшуку для жінок

Дата публікації: 11 квітня 2026 04:36
Міноборони пояснило помилку з розшуком жінок у ТЦК
Жінка в ЗСУ. Фото: 93 омбр

Міністерство оборони України повідомило про виправлення помилки, пов'язаної з взяттям жінок на військовий облік і присвоєнням статусу "в розшуку". Відомство уточнило, що проблема виникла через технічний збій в одному з районних територіальних центрів комплектування. У результаті було зафіксовано 32 випадки помилкового взяття на облік.

Усі вони вже усунуті, а відповідні статуси скасовані, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт відомства в Threads.

У Міноборони наголосили, що статус "у розшуку" було знято з усіх порушених осіб ще два тижні тому. При цьому жодних штрафів щодо жінок не застосовували, оскільки підстав для цього не було.

До кінця квітня жінок знімуть з обліку

Помилка була визнана й оперативно виправлена після виявлення. Відомство також підтвердило, що подібні випадки не мали системного характеру. У міністерстві додали, що до кінця квітня всіх жінок, які були помилково зараховані до загального військового обліку, буде повністю виключено з бази.

Паралельно проводиться коригування механізмів обліку. Це має унеможливити вплив людського фактора в майбутньому. У Міноборони заявили, що ситуація вже перебуває під контролем.

Міноборони війна в Україні ТЦК та СП Резерв+ мобілізація жінок
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
