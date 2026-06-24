Виїзд за кордон з інвалідністю 1-ї групи: потрібен один документ

Перевірка документів громадянина України на державному кордоні. Фото: ДПСУ

Громадяни, у яких встановили будь-яку групу інвалідності, мають право безперешкодно перетинати державний кордон. Обмеження, запроваджені на час воєнного стану, на них не діють. Та треба мати при собі документ, який підтвердить наявність групи інвалідності.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і громадяни з інвалідністю

Військовий облік має цілу низку виключень для громадян чоловічої статі, у яких була визначена і підтверджена відповідними державними структурами інвалідність 1-3 групи. Ці виключення стосуються, зокрема, мобілізації та військової служби.

Громадяни з інвалідністю мають бути виключені з військового обліку. До них не повинні застосовувати жодні санкції представники груп оповіщення ТЦК.

Крім того, такі особи мають право виїжджати за кордон. Прикордонники не можуть перешкодити їм у цьому праві.

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Важливий документ про інвалідність

До юристів звернувся громадянин, який має інвалідність першої групи. Чоловік поцікавився можливістю виїзду за кордон, а також тим, які документи потрібно мати при собі.

Адвокат Юрій Айвазян запевнив громадянина: "Ви можете і заїхати, і виїхати з України. При чому без будь-яких проблем".

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, який документ є важливим для виїзду за кордон такій категорії громадян: "Для перетину кордону Вам обов'язково потрібно мати належний документ про інвалідність. Це може бути посвідчення інваліда або пенсійне посвідчення, або посвідчення про соцдопомогу, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що військовозобов'язаний до 23 років може виїхати за кордон.

Колишній обмежено придатний, якому не виповнилося 23 років, має право виїжджати за кордон. Разом з тим, він підпадає під мобілізацію, як військовозобов’язаний. Тож перетнути державний кордон він може, але до кордону ТЦК має право мобілізувати такого громадянина.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, громадянина з тимчасовою непридатністю можуть не випустити за кордон.

Громадянин з тимчасовою непридатністю може виїхати за кордон до закінчення терміну дії попередньо пройденої ВЛК. Але в деяких випадках прикордонники матимуть право відмовити громадянину у перетині державного кордону. Тож, як пояснили юристи, право виїзду доведеться оформлювати через суд.