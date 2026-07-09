ВЛК під час дії броні не потрібна: єдиний виняток

Громадянин проходить ВЛК. Фото: "Суспільне". Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Військово-лікарська комісія потрібна для визначення придатних до військової служби громадян. Громадяни, які мають бронювання від мобілізації, не повинні проходити військово-лікарську комісію. Але є один виняток, коли навіть таким особам треба з’явитися на ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарська комісія в ТЦК

Одним із ключових елементів військового обліку та загальної мобілізації є військово-лікарська комісія. ВЛК можна проводити як у приміщенні ТЦК, так і у медичних закладах (поліклініках чи лікарнях).

Військово-лікарська комісія потрібна для того, аби визначати, хто з громадян, які перебувають на військовому обліку, є придатними до служби в ЗСУ. Ті, хто отримують статус "придатний до військової служби", можуть бути мобілізовані.

Непридатні до військової служби громадяни не підпадають під мобілізацію. Надалі їх мають взагалі виключити з військового обліку.

Виняток, коли з бронею треба пройти ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який має оформлене бронювання від призову. Він поцікавився, чи потрібно йому в цьому статусі проходити військово-лікарську комісію.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що ВЛК для таких громадян не є обов’язковою. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Заброньована особа не має обов'язку самостійно проходити ВЛК, і ніяких наслідків для неї не буде".

Дерій нагадав один-єдиний виняток для цієї категорії громадян на військовому обліку: "Відповідно до пункту 63 постанови КМУ №560 військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом. Тобто згідно з цією постановою військовозобов'язані, які мають відстрочку від призову (у тому числі заброньовані), направляються на ВЛК лише за їхнім власним бажанням".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які є основні правила проходження ВЛК військовим.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані, можуть пройти військово-лікарську комісію. Це потрібно для встановлення актуального стану здоров’я і придатності до військової служби. Юристи пояснили, хто має видати військовому направлення на ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що через рік після попередньої ВЛК самому іти на комісію не треба, варто дочекатися повістки ТЦК.

Військову-лікарську комісія під час дії воєнного стану військовозобов’язані громадяни мають проходити кожного року. Але вимоги щодо самостійного проходження ВЛК до громадянина законодавство не має. Потрібно дочекатися направлення чи повістки від ТЦК.