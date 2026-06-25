ВЛК в Нацгвардії: юрист пояснив, хто направляє на комісію

Військовослужбовець Національної гвардії України. Фото: Facebook НГУ

Військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії мають право пройти військово-лікарську комісію за потреби. Направлення на ВЛК має видати командир військової частини. Якщо нацгвардієць перебуває на лікуванні, направлення видає керівник медичного закладу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК для цивільних і військових

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів мобілізації в Україні. У мирний час за допомогою ВЛК визначають тих, хто може проходити військову службу.

А під час дії воєнного стану, коли оголошується мобілізація, саме ВЛК потрібна для того, аби проводити призов до лав ЗСУ. Мобілізувати можуть лише тих, хто отримав висновок комісії "придатний до військової служби".

Та, крім військовозобов’язаних громадян, ВЛК можуть проходити і військовослужбовці. Формально вони навіть мають відповідний обов’язок, проходити комісію щороку, але в умовах війни фактично це вимагається не від усіх.

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Направлення на ВЛК у НГУ

До юристів звернувся громадянин, який проходить службу в одному із підрозділів Національної гвардії України. Він поцікавився нюансами проходження ВЛК у його ситуації.

Військовослужбовця зацікавило, зокрема, як і хто направляє нацгвардійців на комісію. Юристи пояснили, що для потрапляння на ВЛК потрібне рішення командування.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Направлення на медичний огляд військовослужбовців Національної гвардії для вирішення питань, пов’язаних зі станом здоров’я, здійснюється прямими начальниками від командира військової частини, йому рівних та вище. Також це направлення можуть видавати начальники (керівники) закладів охорони здоров’я за місцем лікування, якщо військовослужбовець проходить процес лікування".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як військовослужбовець може потрапити на військово-лікарську комісію.

Військовослужбовець може і має право пройти військово-лікарську комісію. Для цього йому потрібно подати рапорт і розпочати процес лікування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, де може пройти ВЛК військовослужбовець, який перебуває на лікуванні.

Військовослужбовець, який має проблеми зі здоров’ям, має право пройти військово-лікарську комісію для уточнення стану придатності до військової служби. Юристи пояснили, де саме відбуватиметься процес ВЛК, якщо воїн в цей час перебуває на лікуванні.