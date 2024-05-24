Как происходит бронирование от мобилизации в Украине

Мужчины в офисе. Иллюстративное фото: Double case

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В то же время на бронирование от службы в армии могут рассчитывать сотрудники критически важных для экономики предприятий.

Как работает бронирование для мужчин, говорится в материале "Слово і діло".

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Бронирование работников предприятий

По словам вице-премьера Михаила Федорова, в настоящее время в Украине от мобилизации забронировано около 700 тыс. граждан. После вступления в силу нового закона право на бронирование имеют военнообязанные, которые:

выполняют мобилизационные задания или заказы;

осуществляют производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В то же время количество забронированных работников на одном предприятии на момент представления списка не должно превышать 50%, но есть исключения в случае обоснованной необходимости. А в отношении работников предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, критически важных для оборонно-промышленного комплекса предприятий, предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги и услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре — нет ограничений по количеству.

Куда подавать заявку на бронирование

Место подачи заявки зависит от того, чем важно предприятие для экономики: если оно выполняет мобилизационное задание — заявка подается в орган государственной власти, который эту задачу поставил.

А предприятия и организации, производящие товары или предоставляющие услуги для военных формирований (кроме ВСУ) — направляют списки в центральные органы исполнительной власти, СБУ, Минстратегпрома или Минцифры.

Если товары или услуги необходимы для обеспечения потребностей ВСУ, список нужно предоставить Минобороны. В то же время, критически важные для экономики предприятия должны обращаться к ЦОИВ, которое формирует или реализует политику в соответствующей сфере.

Кроме того, Кабмин передал функции утверждения списков от Генштаба в Миноборону: теперь центральные органы исполнительной власти будут подавать их на согласование в МО. А именно бронирование производится по решению Минэкономики.

Список должен быть представлен в бумажной и/или электронной форме вместе с обоснованием и справкой о количестве военнообязанных, в которых необходимо указать информацию о:

производство товаров, выполнения работ и услуг обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований, дату и номер заключенного государственного контракта (договора);

соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

Как работает бронирование. Фото: Слово и дело

Напомним, в Комитете по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства председателя комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию. Они позволяют работодателю самостоятельно определить важных для бизнеса рабочих и уплатить 20 тыс. гривен в месяц военного сбора за каждого из них.

Также мы писали, что найти вакансии по бронированию работников от мобилизации стало проще. На Work.ua появился отдельный раздел и фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников.