22-річний військовозобов'язаний: виїзд за кордон відкритий, на ВЛК не треба йти

Прикордонниця перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Любомир Кучер редактор, юрист

Виїзд з України після оголошення воєнного стану і початку загальної мобілізації обмежили для громадян, що перебувають на військовому обліку і старші 23 років. Ті, хто не досяг 23-річного віку, можуть виїжджати, навіть якщо вони мають статус "військовозобов’язаний". Проходити ВЛК для цього не треба.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон під час війни

Після 24 лютого, коли був оголошений режим воєнного стану, виїзд за кордон з України став проблематичним для цілої низки громадян. Йдеться про тих, хто перебуває на військовому обліку і старший 23 років.

В’їзд до України залишається відкритим, а от перетинати державний кордон на виїзд ці громадяни не можуть. Втім, для громадян, які мають відстрочку від мобілізації чи бронювання, право виїзду з України не обмежується.

Ключовою умовою є вік, а не категорія громадянина на військовому обліку. Це стосується, зокрема, тих військовозобов’язаних, які ще не досягли 23-річного віку.

Проходження ВЛК для виїзду не потрібне

До юристів звернувся громадянин, якому виповнилося 22 роки. Як колишній обмежено придатний він має статус "військовозобов’язаний", а не "призовник".

Чоловік поцікавився, чи може він виїхати за кордон під час війни і чи потрібно йому для цього проходити військово-лікарську комісію. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Незалежно від Вашого статусу "військовозобов'язаний" чи "призовник" Ви маєте право на виїзд за кордон до настання 23 років".

Інший адвокат, Ярослав Турчин, пояснив ситуацію із ВЛК: "Закон не передбачає проходження ВЛК Вами до 25 років. Хоча ТЦК може спекулювати і намагатися Вас розвести".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якою є головна проблема у процесі виїзд за кордон військовозобов’язаного громадянина у віці 18–23 років.

Громадяни віком до 23 років мають право виїжджати за кордон навіть в умовах воєнного стану та загальної мобілізації. На право виїзду не впливає навіть статус "військовозобов’язаний". Але цей статус може вплинути на можливість доїхати до кордону.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які три документи потрібні особі з інвалідністю для виїзду за кордон.

Громадяни з інвалідністю, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку, мають право виїжджати за кордон. Для цього потрібно мати при собі на кордоні один із трьох документів на підтвердження факту інвалідності. Таким документом може бути навіть довідка для отримання пільг.