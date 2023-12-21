Мобилизация в Украине — имеют ли право сельские головы выписывать повестки

Вручение повестки военнообязанному мужчине. Фото: google.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Во время действия особого периода военнообязанные мужчины получают повестки. Как правило, их выписывают работники ТЦК. Но этот документ могут вручать также работодатели, представители ЖЭКов и ОСМД.

Имеют ли на это право сельские головы, разбираемся далее в материале.

Читайте также:

Повестка от сельского головы — что говорят в Минобороны

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, согласно постановлению Кабинета министров №352 формировать и вручать повестки имеют право, в частности, сельские головы.

Действительно ли могут вручать повестки сельские головы — разъяснение адвоката

Как отметил адвокат Роман Симутин, вышеупомянутый правительственный документ не касается военнообязанных во время мобилизации. В указанном постановлении речь идет только о срочниках и контрактниках и не упоминается о предоставлении полномочий сельским старостам выписывать повестку.

Но другое постановление Кабинета министров №1487 содержит пункты, в которых указано, что вручать повестки, в частности, имеют право:

руководители предприятий всех форм собственности;

старосты и представители территориальных общин;

деревенские старосты (головы).

Симутин подчеркнул, что повестка при этом должна быть заполнена и передана, согласно распоряжению начальника ТЦК, конкретному лицу.

Ранее мы сообщали, что представители ЖЭКов и ОСМД могут вручать повестки.

Напомним, мы писали, могут ли обязать полицию вручать повестки.

Также мы информировали украинцев, что делать, если вам вручают повестку в больнице.