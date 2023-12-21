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Адвокат рассказал, действительно ли сельские головы могут вручать повестки

21 декабря 2023 03:06
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — имеют ли право сельские головы выписывать повестки
Вручение повестки военнообязанному мужчине. Фото: google.com
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Во время действия особого периода военнообязанные мужчины получают повестки. Как правило, их выписывают работники ТЦК. Но этот документ могут вручать также работодатели, представители ЖЭКов и ОСМД.

Имеют ли на это право сельские головы, разбираемся далее в материале.

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По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, согласно постановлению Кабинета министров №352 формировать и вручать повестки имеют право, в частности, сельские головы.

Действительно ли могут вручать повестки сельские головы — разъяснение адвоката

Как отметил адвокат Роман Симутин, вышеупомянутый правительственный документ не касается военнообязанных во время мобилизации. В указанном постановлении речь идет только о срочниках и контрактниках и не упоминается о предоставлении полномочий сельским старостам выписывать повестку.

Но другое постановление Кабинета министров №1487 содержит пункты, в которых указано, что вручать повестки, в частности, имеют право:

  • руководители предприятий всех форм собственности;
  • старосты и представители территориальных общин;
  • деревенские старосты (головы).

Симутин подчеркнул, что повестка при этом должна быть заполнена и передана, согласно распоряжению начальника ТЦК, конкретному лицу.

 

Ранее мы сообщали, что представители ЖЭКов и ОСМД могут вручать повестки.

Напомним, мы писали, могут ли обязать полицию вручать повестки.

Также мы информировали украинцев, что делать, если вам вручают повестку в больнице.

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