Мобілізація в Україні — чи можуть ТЦК роздавати повістки у лікарнях

Військовозобов'язаним чоловікам виписують повістки. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В різних областях України упродовж останнього часу представники ТЦК та СП навідуються з повістками в громадські місця. Військовозобов'язані чоловіки отримують цей документ на ринках, АЗС, блокпостах, у ТРЦ, кафе, ресторанах та навіть у спортзалах.

Що робити, якщо повістку вручають у лікарні та намагаються забрати до ТЦК, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі виданню "Факти".

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Відповідно до українського законодавства, вручення повістки може відбуватися у будь-якому місці. Водночас, щоб виписати документ, співробітнику ТЦК необхідно знати дані особи, якій він збирається його вручити.

Поки що представники ТЦК не наділені повноваженнями перевіряти документи для встановлення особи без поліцейських. А отже, чоловік має право не надавати особисту інформацію працівникам ТЦК.

Адвокат зауважив, що співробітники територіальних центрів обов'язково мають пересвідчитися, кому саме вони збираються вручати повістку, для цього є чіткий перелік документів, що посвідчують особу. Тому прийняти на віру інформацію від третіх осіб, до прикладу, від лікаря, вони не можуть.

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: google.com

Що робити, якщо ТЦК прийшли до лікарні з повісткою

Ростислав Кравець називає вручення повісток у лікарнях неправомірною дією, тому в такому випадку рекомендує:

не панікувати;

не вступати у суперечки;

не надавати інформацію про себе;

за потреби — використати самооборону (до прикладу, якщо вас тягнуть силоміць або погрожують зброєю);

фільмувати незаконні дії працівників ТЦК.

"Виклик поліцейських не матиме психологічного ефекту на представників, оскільки правоохоронці нічого не будуть робити, а це лише розпалить азарт співробітників ТЦК. Вони бачитимуть, що нічого їм за це немає, ніхто їх не зупиняє. Буде лише гірше", — каже адвокат.

Важливо

Повістка не означає, що вже завтра військовозобов'язаного відправлять на фронт. Передусім вона призначена для уточнення даних. Лише після особу направляють на ВЛК. Якщо медкомісія визнає людину придатною й немає поважних причин для отримання відстрочки, такого громадянина можуть мобілізувати на військову службу.

Кожен українець обов'язково проходить навчання, яке може тривати 3-4 тижні. Не підготовлену людину не відправляють у зону бойових дій.

Кожному військовозобов'язаному громадянину України варто пам'ятати, що за законом він повинен стояти на військовому обліку й регулярно оновлювати свої облікові дані. Крім того, конституційним обов'язком кожного громадянина є захист країни.

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