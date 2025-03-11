ВЛК буде анонімною — що це нововведення змінює для військовозобов'язаних та лікарів

Військовозобов'язаний розмовляє з лікаркою. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні активно впроваджується цифровізація процесу проходження ВЛК. Наразі у військовозобов'язаних громадян є можливість сформувати в "Резерв+" електронне направлення на медогляд. Наступним важливим кроком буде запровадження анонімного розгляду справ військово-лікарськими комісіями.

Що це означає і коли запрацює, розповів старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук, передає "Суспільне Рівне".

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Так, за його словами, нововведення має запрацювати вже у листопаді 2025 року. Суть полягає у тому, що усі справи військовозобов'язаних будуть розглядатися в анонімному форматі без зазначення особистих даних. Лікарі ВЛК не знатимуть імен чоловіків, яких оглядають.

Лікарка заповнює документи. Фото: depositphotos.com

Це забезпечить максимальну об'єктивність при прийнятті рішень щодо придатності до військової служби та унеможливить корупційні ризики.

"Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики", — сказав Тарас Гусарук.

Раніше ми розповідали, що направлення військовозобов'язаних на ВЛК з березня 2025 року стали електронні та з чіткою датою.

Нагадаємо, ми писали, скільки часу дають військовозобов'язаним чоловікам для проходження ВЛК у 2025 році.

Також ми інформували, за яких підстав можуть скасувати рішення військово-лікарської комісії.