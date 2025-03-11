ВЛК буде анонімною — що це нововведення змінює для військовозобов'язаних та лікарів

Анонімна ВЛК — що це означає для лікарів та військовозобов'язаних
В Україні активно впроваджується цифровізація процесу проходження ВЛК. Наразі у військовозобов'язаних громадян є можливість сформувати в "Резерв+" електронне направлення на медогляд. Наступним важливим кроком буде запровадження анонімного розгляду справ військово-лікарськими комісіями.
Що це означає і коли запрацює, розповів старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук, передає "Суспільне Рівне".
Так, за його словами, нововведення має запрацювати вже у листопаді 2025 року. Суть полягає у тому, що усі справи військовозобов'язаних будуть розглядатися в анонімному форматі без зазначення особистих даних. Лікарі ВЛК не знатимуть імен чоловіків, яких оглядають.
Це забезпечить максимальну об'єктивність при прийнятті рішень щодо придатності до військової служби та унеможливить корупційні ризики.
"Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики", — сказав Тарас Гусарук.
Раніше ми розповідали, що направлення військовозобов'язаних на ВЛК з березня 2025 року стали електронні та з чіткою датою.
Нагадаємо, ми писали, скільки часу дають військовозобов'язаним чоловікам для проходження ВЛК у 2025 році.
Також ми інформували, за яких підстав можуть скасувати рішення військово-лікарської комісії.
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