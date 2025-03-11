ВВК будет анонимной — что это нововведение меняет для военнообязанных и врачей

Военнообязанный разговаривает с врачом. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине активно внедряется цифровизация процесса прохождения ВВК. Сейчас у военнообязанных граждан есть возможность сформировать в "Резерв+" электронное направление на медосмотр. Следующим важным шагом будет введение анонимного рассмотрения дел военно-врачебными комиссиями.

Что это означает и когда заработает, рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук, передает "Суспільне Рівне".

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Так, по его словам, нововведение должно заработать уже в ноябре 2025 года. Суть заключается в том, что все дела военнообязанных будут рассматриваться в анонимном формате без указания личных данных. Врачи ВВК не будут знать имен мужчин, которых осматривают.

Врач заполняет документы. Фото: depositphotos.com

Это обеспечит максимальную объективность при принятии решений о пригодности к военной службе и сделает невозможным коррупционные риски.

"Это произойдет в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Это уменьшит коррупционные риски", — сказал Тарас Гусарук.

Ранее мы рассказывали, что направление военнообязанных на ВВК с марта 2025 года стали электронные и с четкой датой.

Напомним, мы писали, сколько времени дают военнообязанным мужчинам для прохождения ВВК в 2025 году.

Также мы информировали, на каких основаниях могут отменить решение военно-врачебной комиссии.