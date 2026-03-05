Відео
Головна Мобілізація Багатодітний батько — чи дозволяє усиновлення звільнитися із ЗСУ

Багатодітний батько — чи дозволяє усиновлення звільнитися із ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 12:20
Відстрочка або звільнення багатодітного - чи впливає усиновлення одного із дітей
Багатодітний батько може звільнитися із ЗСУ.Фото: svitogliad.com, 78 ОДШБр. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець може звільнитися з лав ЗСУ, якщо він є багатодітним батьком. Юристи пояснили, чи враховується у цій ситуації усиновлена дитина і які документи потрібно надати у зв’язку з цією обставиною.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Багатодітний навіть з усиновленою дитиною

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаному громадянину за наявності тих чи інших причин, вказаних у законодавстві. Однією із таких причин є наявність трьох неповнолітніх дітей.

Ця ж причина дозволяє військовослужбовцю звільнитися з лав ЗСУ. До юристів звернувся із таким питанням саме громадянин, який перебуває на військовій службі.

Чоловік розповів, що має двох дітей від двох шлюбів, а у нинішньому виховує ще й нерідну дитину, процес усиновлення якої успішно завершився. Громадянин поцікавився, чи може він оформити звільнення з лав ЗСУ як багатодітний батько.

"За таких умов Ви маєте право на звільнення з військової служби. Але я не скажу, що це буде зовсім легко", — наголосив у коментарі громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Документи на звільнення

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив право такого громадянина на звільнення із ЗСУ. Але, додав Дерій, у його ситуації доведеться здійснити кілька додаткових кроків.

"Ви маєте право на звільнення з військової служби. Але якщо дитина від попереднього шлюбу проживає з колишньою дружиною — Вам додатково Вам потрібно укласти з нею письмовий договір про те, з ким дитина буде проживати, та про Вашу участь у її вихованні", — наголосив юрист.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, які документи є важливими у такій ситуації. Щодо дитини від першого шлюбу — потрібні рішення суду про призначення виплати аліментів на утримання дітей та довідка від виконавчої служби про відсутність боргів з виплати аліментів. Щодо усиновленої дитини нинішньої дружини — рішення суду про усиновлення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли для оформлення відстрочки багатодітному батьку не потрібен договір з ексдружиною.

Багатодітний батько має право на відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли він не живе зі своїми дітьми, але сплачує аліменти за рішенням суду. У такому випадку договір з колишньою дружиною укладати не потрібно.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законно відмовляти у відстрочці багатодітному батьку, який перебуває у розшуку.

Навіть якщо багатодітний батько перебуває у розшуку, територіальний центр комплектування не мав права відмовляти йому у відстрочці. Якщо ж це сталося, громадянин має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
