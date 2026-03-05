Увольнение из ВСУ - может ли уволиться многодетный, если один из детей усыновленный

Многодетный отец может уволиться из ВСУ.Фото: svitogliad.com, 78 ОДШБр. Коллаж: Новини.LIVE

Причины увольнения военнослужащего из рядов ВСУ могут быть различными, одна из них — статус многодетного отца. По словам юристов, в этой ситуации усыновленные дети не отличаются от биологически родных.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Усыновление и многодетность

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанному гражданину при наличии тех или иных причин, указанных в законодательстве. Одной из таких причин является наличие трех несовершеннолетних детей.

Эта же причина позволяет военнослужащему уволиться из рядов ВСУ. К юристам обратился с таким вопросом именно гражданин, который находится на военной службе.

Мужчина рассказал, что имеет двоих детей от двух браков, а в нынешнем воспитывает еще и неродного ребенка, процесс усыновления которого успешно завершился. Гражданин поинтересовался, может ли он оформить увольнение из рядов ВСУ как многодетный отец.

"При таких условиях Вы имеете право на увольнение с военной службы. Но я не скажу, что это будет совсем легко", — отметил в комментарии гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Важные документы для военнослужащего

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил право такого гражданина на увольнение из ВСУ. Но, добавил Дерий, в его ситуации придется осуществить несколько дополнительных шагов.

"Вы имеете право на увольнение с военной службы. Но если ребенок от предыдущего брака проживает с бывшей женой — Вам дополнительно Вам нужно заключить с ней письменный договор о том, с кем ребенок будет проживать, и о Вашем участии в его воспитании", — отметил юрист.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, какие документы важны в такой ситуации. Относительно ребенка от первого брака - нужны решение суда о назначении выплаты алиментов на содержание детей и справка от исполнительной службы об отсутствии долгов по выплате алиментов. По усыновленному ребенку нынешней жены - решение суда об усыновлении.

Для этого гражданин должен платить алименты на детей от предыдущих браков по решению суда. Тогда ТЦК не будет требовать договор с бывшыми женами.

По словам юристов, эти два события не связаны между собой. Поэтому территориальный центр комплектования не имеет права отказывать гражданину в отсрочке.