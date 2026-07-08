Батько зник на фронті: три документи, потрібні для відстрочки сина

Громадянин з документами в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Син військовослужбовця, який зник безвісти на фронті, має право на отримання відстрочки від мобілізації. Для цього потрібно надати відповідні документи. Це, зокрема, документ, який підтверджує родинні зв’язки, а також витяг із реєстру, де йдеться про зникнення безвісти батька.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка за сімейними обставинами

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Деякі види відстрочки є безстроковими, інші мають чіткий термін закінчення дії.

Відстрочка може надаватися громадянину у випадку, зокрема, сімейних обставин. Однією із таких обставин є загибель чи зникнення безвісти на війні близького родича.

Право на відстрочку військовозобов’язаний громадянин може отримати у ситуації, коли загиблий родич був військовослужбовцем. Загибель цивільних громадян від російських обстрілів чи атак не є підставою для отримання відстрочки.

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Документи для відстрочки сина зниклого безвісти воїна

До юристів звернувся громадянин, у якого на війну раніше відправився батько. Через деякий час цей чоловік зник безвісти.

Громадянин поцікавився, як йому оформити відстрочку від призову. Зокрема, які саме документи потрібно надати.

Юрист Владислав Дерій наголосив, що, крім військово-облікового документу, обов’язково потрібно надати в такій ситуації ще два важливі документи. Дерій пояснив, які саме: "Це документи, що підтверджують родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про народження), та Витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи продовжується відстрочка для родича загиблого військового автоматично.

Близькі родичі загиблих військовослужбовців мають право на відстрочку від мобілізації. Продовження такої відстрочки, згідно із чинним законодавством, має відбуватися автоматично, але на практиці є нюанси.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи має вітчим загиблого військового право на відстрочку.

Родичі військовослужбовців, які загинули чи зникли безвісти під час війни, мають право на відстрочку від мобілізації. Та вітчим не входить до близьких родичів, тому не може оформити відстрочку від призову, якщо у його дружини на війні загинули син чи донька.