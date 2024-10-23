Мобилизация в Украине — какой документ нужно иметь студенту, чтобы получить отсрочку

Без этого документа украинских студентов будут мобилизовать — норма закона
Студенты в Украине, которые учатся по программам очного или дуального образования, а также получают уровень образования выше предыдущего, освобождены от призыва и имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Однако законодательством предусмотрены исключения, когда получатель образования не может быть освобожден от военной службы. В частности, право на отсрочку студент может потерять, если не предоставит ТЦК и СП необходимые для оформления документы.
Какой документ необходимо иметь, как его получить, чтобы не потерять отсрочку, рассказал портал Еducation.ua.
Какие документы студенту обязательно нужно предоставить ТЦК
Так, студенты обязаны предоставить справку из своего учебного заведения в ТЦК для подтверждения своего зачисления. Без этого документа отсрочка не будет оформлена или продлена в следующем учебном году.
Это предусмотрено п. 62 постановления Кабмина №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".
В постановлении указано, что ученики и студенты должны предоставить в ТЦК, где состоят на учете, справки о получателе образования по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Образец такой справки определен в приложении 9 данного порядка.
Как студентам получить справку для ТЦК
Чтобы получить справку с места обучения для отсрочки, студентам нужно обратиться в свое учебное заведение. Администрация высшего учебного заведения сформирует справку из ЕГЭБО и выдаст студенту.
После этого справку нужно подать в ТЦК и СП, обратившись туда лично.
Ранее мы сообщали, когда мобилизовать переселенцев не вправе.
Напомним, мы писали, когда полицейских на пенсии могут мобилизовать в ВСУ.
Также мы информировали, кого в октябре 2024 года будут первоочередно призывать в ряды Вооруженных сил Украины.
Читайте Новини.LIVE!