Мобилизация в Украине — какой документ нужно иметь студенту, чтобы получить отсрочку

Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Фото: АрміяInform

Студенты в Украине, которые учатся по программам очного или дуального образования, а также получают уровень образования выше предыдущего, освобождены от призыва и имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Однако законодательством предусмотрены исключения, когда получатель образования не может быть освобожден от военной службы. В частности, право на отсрочку студент может потерять, если не предоставит ТЦК и СП необходимые для оформления документы.

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Какие документы студенту обязательно нужно предоставить ТЦК

Так, студенты обязаны предоставить справку из своего учебного заведения в ТЦК для подтверждения своего зачисления. Без этого документа отсрочка не будет оформлена или продлена в следующем учебном году.

Это предусмотрено п. 62 постановления Кабмина №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

В постановлении указано, что ученики и студенты должны предоставить в ТЦК, где состоят на учете, справки о получателе образования по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Образец такой справки определен в приложении 9 данного порядка.

Образец справки, которую должен предоставить студент. Фото: kmu.gov.ua

Как студентам получить справку для ТЦК

Чтобы получить справку с места обучения для отсрочки, студентам нужно обратиться в свое учебное заведение. Администрация высшего учебного заведения сформирует справку из ЕГЭБО и выдаст студенту.

После этого справку нужно подать в ТЦК и СП, обратившись туда лично.

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