Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: из соцсетей

Народный депутат Марьяна Безуглая запустила опрос среди женщин относительно мобилизации. Она спросила, готовы ли они стать на военный учет, чтобы демобилизовать тех, кто служит 24 месяца.

Об этом Марьяна Безуглая написала на своей странице в Facebook.

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Свой опрос она назвала экспериментом. Безуглая просит отвечать только женщинам.

"Готова ли я стать на воинский учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и на оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это приведет к демобилизации тех, кто служит 24 месяца?" — спросила Безуглая.

На данный момент в опросе приняли участие 711 человек, из них:

21% ответили да;

79% — нет.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, что полноценная мобилизация женщин не принесет желаемой победы, потому что по мобилизационному потенциалу Украина всегда по понятным причинам будет отставать от России. Оккупантов можно победить, прежде всего, технологическим преимуществом, а не банальной живой силой.

Также мы писали, что нардеп Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление по мобилизации женщин, но текста законопроекта до сих пор нет. Однако в Верховной Раде не отрицают, что до мобилизации женщин в Украине может дойти, но это решение должно обсуждаться не на страницах Facebook, а при Министерстве обороны.

Добавим, руководитель медслужбы "Волки да Винчи" Алина Михайлова заявила, что тема мобилизации женщин достаточно сложная, поскольку вокруг нее возникает много конфликтов как со стороны самих женщин, так и мужчин. Однако такая мобилизация нужна, и это было бы честно.