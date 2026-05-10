Блокування карток: у ВРУ анонсували нові обмеження для ухилянтів

Дата публікації: 10 травня 2026 04:30
Олександр Федієнко. Фото: Олександр Федієнко/Facebook

У ТЦК та СП зазначають, що не можуть розшукати деяких військовозобов’язаних. Одні чоловіки виїхали за межі України, інші — просто ховаються. Аби покращити ситуацію, треба розробити зміни, завдяки яким можна буде виявляти й затримувати ухилянтів.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" повідомив народний депутат України, членом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає Новини.LIVE.

Депутат порадив, як покращити ситуацію з мобілізацією

За словами Федієнка, парламент може ухвалити закони про покращення соціальних пільг, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлення термінів служби. Тих військовозобов’язаних, які перебувають в України, можна намагатися мотивувати, але все одно залишається категорія громадянь, які не бажають добровільно приходити до ТЦК та СП

"Уже є скарги і від керівництва ТЦК та СП на те, що люди просто виїхали, поховалися і їх уже знайти не можна. Треба приймати якісь законодавчі зміни, які допомагатимуть таких людей знаходити на радарі", — заявив депутат.

Також Федієнко наголосив, що не має бути подвійних стандартів: не можна, щоб одні жили звичайним життям, перебуваючи в розшуку, доки інші воюють. На його думку до тих, хто ховається від військкомату, треба застосовувати певні обмеження, зокрема блокувати банківські картки. Відповідну ініціативу вже обговорювали на парламентському профільному комітеті, але на законодавчому рівні її ще не затвердили.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що право на екстрену госпіталізацію мають усі громадяни України. Винятком не є навіть ті, хто перебуває в розшуку ТЦК та СП. Лікарі не мають перевіряти військово-облікові документи пацієнтів або викликати поліцію.

Також Новини.LIVE з посиланням на прокурора Київської прокуратури (у 2014–2025 роках) Ярослава Захарченка писав, що в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних. Зокрема, йдеться про понад 30 жінок. Щомісяця кількість порушників військового обліку зростає.

мобілізація розшук ухилянти
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
