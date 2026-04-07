Госпіталізація особи у розшуку ТЦК: військові документи не потрібні

Операція в лікарні. Фото: Івано-Франківська ЦМКЛ

Екстрена госпіталізація громадянина є його правом, записаним у Конституцію. При цьому не має значення, перебуває така особа у розшуку ТЦК чи ні. Лікарі не повинні перевіряти військово-облікові документи чи інформувати поліцію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук від ТЦК

Територіальний центр комплектування має право оголошувати військовозобов’язаних громадян у розшук. Цей крок є одним із засобів контролю під час загальної мобілізації у особливий період.

Оголошення громадянина у розшук відбувається після того, як він не сплачує штраф, накладений за порушення військового обліку. Громадянина, оголошеного у розшук, може затримати поліція у складі групи оповіщення територіального центру комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами ситуації із громадянами у розшуку ТЦК. Зокрема, чи можуть таку особу госпіталізувати у разі проблем зі здоров’ям і чи мають лікарі викликати поліцію.

Лікарі мають надати допомогу і не зобов’язані дзвонити в поліцію

Юристи зазначили, що госпіталізація людини не залежить від того, в якому вона перебуває статусі. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Згідно з Конституцією України та Законом "Основи законодавства України про охорону здоров'я", людина має безумовне право на екстрену медичну допомогу. Для надання такої допомоги не вимагається наявність військово-облікового документа чи перевірка статусу в ТЦК".

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив можливість госпіталізації: "Заклад охорони здоров'я не має права відмовити особі у госпіталізації з причини знаходження у розшуку ТЦК. Щодо Ваших інших питань, то все залежить від закладу охорони здоров'я та від того, на якій саме підставі провадиться госпіталізація".

Владислав Дерій зазначив, що прямої вимоги щодо інформування поліції у лікарів немає: "У медичних працівників немає прямого обов'язку перевіряти бази розшуку МВС чи систему "Оберіг" (вони й не мають до них повного доступу) і спеціально викликати поліцію через статус пацієнта. Однак, згідно постанови КМУ №1487, керівники державних та комунальних закладів охорони здоров'я зобов'язані повідомляти ТЦК про перебування на лікуванні осіб, які є призовниками та підлягають направленню на базову військову службу, але до військовозобовʼязаних це не відноситься".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які способи є для того, аби безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Найпростішим та найточнішим способом є відвідування самого ТЦК. Також можна звернутися у найближче відділення поліції і подати запит про наявність розшуку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як знятися з розшуку територіального центру комплектування.

Для цього потрібно особисто з’явитися до районного ТЦК, який ініціював розшук і отримати протокол про адміністративне правопорушення за ст. 210 або 210-1 КУпАП. Далі громадянин має отримати постанову про накладення штрафу або закриття справи, після чого залишається сплатити штраф або оскаржити постанову в суді.