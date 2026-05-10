Блокировка карточек: в ВРУ анонсировали новые ограничения для уклонистов

Блокировка карточек: в ВРУ анонсировали новые ограничения для уклонистов

Дата публикации 10 мая 2026 04:30
Александр Федиенко. Фото: Александр Федиенко/Facebook

В ТЦК и СП отмечают, что не могут разыскать некоторых военнообязанных. Одни мужчины выехали за пределы Украины, другие — просто скрываются. Чтобы улучшить ситуацию, надо разработать изменения, благодаря которым можно будет выявлять и задерживать уклонистов.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

Депутат посоветовал, как улучшить ситуацию с мобилизацией

По словам Федиенко, парламент может принять законы об улучшении социальных льгот, повышении денежного обеспечения военнослужащих, установлении сроков службы. Тех военнообязанных, которые находятся в Украине, можно пытаться мотивировать, но все равно остается категория граждан, которые не желают добровольно приходить в ТЦК и СП.

"Уже есть жалобы и от руководства ТЦК и СП на то, что люди просто уехали, спрятались и их уже найти нельзя. Надо принимать какие-то законодательные изменения, которые будут помогать таких людей находить на радаре", — заявил депутат.

Также Федиенко отметил, что не должно быть двойных стандартов: нельзя, чтобы одни жили обычной жизнью, находясь в розыске, пока другие воюют. По его мнению к тем, кто скрывается от военкомата, надо применять определенные ограничения, в частности блокировать банковские карты. Соответствующую инициативу уже обсуждали на парламентском профильном комитете, но на законодательном уровне ее еще не утвердили.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что право на экстренную госпитализацию имеют все граждане Украины. Исключением не являются даже те, кто находится в розыске ТЦК и СП. Врачи не должны проверять военно-учетные документы пациентов или вызывать полицию.

Также Новини.LIVE со ссылкой на прокурора Киевской прокуратуры (в 2014–2025 годах) Ярослава Захарченко писал, что в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных. В частности, речь идет о более 30 женщинах. Ежемесячно количество нарушителей воинского учета растет.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
