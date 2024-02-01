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Блокування рахунків ухилянтам — як це відбуватиметься

1 лютого 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Закон про мобілізацію — як ухилянтам блокуватимуть рахунки
Чоловік, який знімає гроші біля банкомату. Фото: Факти
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Військовозобов’язаним, які ухиляються від мобілізації, можуть заблокувати рахунки в банках. Але це може відбутися не одразу, а в декілька етапів, в результаті яких чоловіки не зможуть користуватися своїми банківськими картками.

Новини.LIVE пояснює, як саме чоловікам можуть блокувати банківські рахунки.

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За що чоловікам можуть заблокувати рахунки

Українцям, які порушують законопроєкт про мобілізацію, можуть заблокувати банківські рахунки. Йдеться про оновлення даних, проходження військово-лікарської комісії, реєстрація в електронному кабінеті призовника тощо.

Украинские военные в здании ТЦК и СП
Українські військові в будівлі ТЦК і СП. Фото: УНІАН

Як ухилянтам блокуватимуть банківські рахунки

Якщо правоохоронці не зможуть за 15 днів знайти військовозобов’язаного, який ухиляється від мобілізації, співробітники ТЦК протягом наступних п'яти днів відправлять йому вимогу про виконання обов’язків. Зробити це у військкоматі можуть як в електронній формі, так і поштою. 

Громадянин, який отримав таку звістку, повинен протягом десяти днів добровільно з’явитися у військкоматі. Якщо його не буде, ТЦК має право відправити до суду цю справу, в якій потребуватиме заарештувати кошти та інші цінності на банківських рахунках. До того ж, це стосується і електронних грошей громадянина.

Далі суду потрібно буде не пізніше 15 днів ухвалити рішення відповідно до вимог ТЦК і СП. 

Скільки діятиме арешт рахунків ухилянта

Банківські рахунки будуть заблоковані до того моменту, поки громадянин не виконає вимоги військкомату. Тільки після того, як співробітники ТЦК і СП відкличуть свою вимогу, рахунки військовозобов’язаного будуть розблоковані.

Нагадаємо, ми писали про те, з якого віку чоловіків призовуть на службу в лавах ЗСУ в 2024 році. 

Раніше ми розповідали про те, що варто знати людям з інвалідністю після ухвалення законопроєкту про мобілізацію. 

Також ми повідомляли про те, як українцям надсилатимуть електронні повістки. 

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