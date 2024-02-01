Закон о мобилизации — как уклонистам будут блокировать счета

Мужчина, который снимает деньги возле банкомата. Фото: Факты

Военнообязанным, которые уклоняются от мобилизации, могут заблокировать счета в банках. Но это может произойти не сразу, а в несколько этапов, в результате которых мужчины не смогут пользоваться своими банковскими картами.

Новини.LIVE объясняет, как именно мужчинам могут блокировать банковские счета.

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Украинцам, которые нарушают законопроект о мобилизации, могут заблокировать банковские счета. Речь идет об обновлении данных, прохождении военно-врачебной комиссии, регистрации в электронном кабинете призывника и т.д.

Украинские военные в здании ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Как уклонистам будут блокировать банковские счета

Если правоохранители не смогут за 15 дней найти военнообязанного, который уклоняется от мобилизации, сотрудники ТЦК в течение следующих пяти дней отправят ему требование об исполнении обязанностей. Сделать это в военкомате могут как в электронной форме, так и по почте.

Гражданин, получивший такое известие, должен в течение десяти дней добровольно явиться в военкомате. Если его не будет, ТЦК имеет право отправить в суд это дело, в котором потребует арестовать средства и другие ценности на банковских счетах. К тому же, это касается и электронных денег гражданина.

Далее суду нужно будет не позднее 15 дней принять решение в соответствии с требованиями ТЦК и СП.

Сколько будет действовать арест счетов ухилятеля

Банковские счета будут заблокированы до тех пор, пока гражданин не выполнит требования военкомата. Только после того, как сотрудники ТЦК и СП отзовут свое требование, счета военнообязанного будут разблокированы.

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