Закон о мобилизации — как уклонистам будут блокировать счета

Блокировка счетов уклонистам — как это будет происходить
Военнообязанным, которые уклоняются от мобилизации, могут заблокировать счета в банках. Но это может произойти не сразу, а в несколько этапов, в результате которых мужчины не смогут пользоваться своими банковскими картами.
Новини.LIVE объясняет, как именно мужчинам могут блокировать банковские счета.
За что мужчинам могут заблокировать счета
Украинцам, которые нарушают законопроект о мобилизации, могут заблокировать банковские счета. Речь идет об обновлении данных, прохождении военно-врачебной комиссии, регистрации в электронном кабинете призывника и т.д.
Как уклонистам будут блокировать банковские счета
Если правоохранители не смогут за 15 дней найти военнообязанного, который уклоняется от мобилизации, сотрудники ТЦК в течение следующих пяти дней отправят ему требование об исполнении обязанностей. Сделать это в военкомате могут как в электронной форме, так и по почте.
Гражданин, получивший такое известие, должен в течение десяти дней добровольно явиться в военкомате. Если его не будет, ТЦК имеет право отправить в суд это дело, в котором потребует арестовать средства и другие ценности на банковских счетах. К тому же, это касается и электронных денег гражданина.
Далее суду нужно будет не позднее 15 дней принять решение в соответствии с требованиями ТЦК и СП.
Сколько будет действовать арест счетов ухилятеля
Банковские счета будут заблокированы до тех пор, пока гражданин не выполнит требования военкомата. Только после того, как сотрудники ТЦК и СП отзовут свое требование, счета военнообязанного будут разблокированы.
Напомним, мы писали о том, с какого возраста мужчин призовут на службу в рядах ВСУ в 2024 году.
Раньше мы рассказывали о том, что следует знать людям с инвалидностью после принятия законопроекта о мобилизации.
Также мы сообщали о том, как украинцам будут посылать электронные повестки.
Читайте Новини.LIVE!