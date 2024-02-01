Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Блокировка счетов уклонистам — как это будет происходить arrow

Блокировка счетов уклонистам — как это будет происходить

1 февраля 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Закон о мобилизации — как уклонистам будут блокировать счета
Мужчина, который снимает деньги возле банкомата. Фото: Факты
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Военнообязанным, которые уклоняются от мобилизации, могут заблокировать счета в банках. Но это может произойти не сразу, а в несколько этапов, в результате которых мужчины не смогут пользоваться своими банковскими картами.

Новини.LIVE объясняет, как именно мужчинам могут блокировать банковские счета.

Читайте также:

За что мужчинам могут заблокировать счета

Украинцам, которые нарушают законопроект о мобилизации, могут заблокировать банковские счета. Речь идет об обновлении данных, прохождении военно-врачебной комиссии, регистрации в электронном кабинете призывника и т.д.

Украинские военные в здании ТЦК и СП
Украинские военные в здании ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Как уклонистам будут блокировать банковские счета

Если правоохранители не смогут за 15 дней найти военнообязанного, который уклоняется от мобилизации, сотрудники ТЦК в течение следующих пяти дней отправят ему требование об исполнении обязанностей. Сделать это в военкомате могут как в электронной форме, так и по почте.

Гражданин, получивший такое известие, должен в течение десяти дней добровольно явиться в военкомате. Если его не будет, ТЦК имеет право отправить в суд это дело, в котором потребует арестовать средства и другие ценности на банковских счетах. К тому же, это касается и электронных денег гражданина.

Далее суду нужно будет не позднее 15 дней принять решение в соответствии с требованиями ТЦК и СП.

Сколько будет действовать арест счетов ухилятеля

Банковские счета будут заблокированы до тех пор, пока гражданин не выполнит требования военкомата. Только после того, как сотрудники ТЦК и СП отзовут свое требование, счета военнообязанного будут разблокированы.

Напомним, мы писали о том, с какого возраста мужчин призовут на службу в рядах ВСУ в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, что следует знать людям с инвалидностью после принятия законопроекта о мобилизации.

Также мы сообщали о том, как украинцам будут посылать электронные повестки.

мобилизация
военнообязанные
уклонисты
банковские счета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме