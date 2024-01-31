Електронні повістки для українців — що треба знати

Співробітник ТЦК, який сидить перед екраном комп'ютера. Фото: АрміяInform

До Верховної Ради України на розгляд подали новий законопроєкт, в якому пропонують надсилати чоловікам і жінкам повістки через електронний кабінет. Українцям пояснили, як це відбуватиметься, якщо народні депутати приймуть цей законопроєкт.

Відповідний законопроєкт оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради України.

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В Україні триває повномасштабна війна і дія воєнного стану, в рамках якого відбувається загальна мобілізація. Нещодавно стало відомо, що українцям можуть почати надсилати повістки в електронному вигляді. Тому варто знати, як саме це відбуватиметься.

Електронні повістки — як українці можуть їх отримати

Відповідно до нового законопроєкту, повістки в онлайн-форматі надходитимуть українцям до електронного кабінету військовозобов’язаного. Більш того, ця повістка вважатиметься врученою навіть у тому випадку, якщо чоловік або жінка не побачили її.

Отже, кожен військовозобов’язаний повинен буде зареєструватися в електронному кабінеті і протягом 60 днів з моменту початку проведення загальної мобілізації оновити свої дані через ТЦК, Центри надання адміністративних послуг або ж, власне, цей кабінет.

Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні. Фото: скриншот з сайту Верховної Ради України

У законопроєкті також вказано, що ця повістка вважатиметься врученою, коли ТЦК отримала повідомлення про доставку. Але якщо повістку відправили після 17:00, то вона вважатиметься врученою на наступний робочий день.

Якщо українець не планує з’являтися в ТЦК протягом найближчих трьох днів, він повинен про це повідомити. Але громадянин може не з’явитися лише з певних поважних причин, а саме:

Через стихійне лихо

Через захворювання

Через дії російських окупантів або інші обставини, через які він не зміг особисто прийти до ТЦК у зазначений строк

Через те, що він втратив близького родича або рідної людини його дружини

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